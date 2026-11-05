我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

郭志連任哈岡學區教委 首重拓展實習計畫

記者啟鉻／哈岡報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈岡拉朋地聯合學區（HLPUSD，簡稱哈岡學區）現任華裔教委郭志（Gino Kw...
哈岡拉朋地聯合學區（HLPUSD，簡稱哈岡學區）現任華裔教委郭志（Gino Kwok）截至4日獲超六成支持，極大概率連任。（本報資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

郭志在哈岡學區選舉中高票連任，未來將推動實習計畫、提升核心學科教學品質，並建立AI課堂使用規範，持續強化學生升學與職涯準備。

哈岡拉朋地聯合學區（HLPUSD，簡稱哈岡學區）現任華裔教委郭志（Gino Kwok）在3日選舉中競選連任。截至4日，他獲超六成支持，極大概率連任。他表示，新任期將逐一實現競選目標。目前，郭志擔任學區教委會主席。

郭志表示，在下一任期內，首先，希望與洛杉磯縣政府合作，建立實習計畫，讓實習內容與本學區的電腦科學與科技、工程及航空等專業課程方向相結合，為學生提供更多實務學習及職涯探索機會。

其次，希望提升課堂教學品質，著重加強學生在數學、英語語文藝術（English Language Arts）及自然科學方面的學習能力。這對確保學生在大學申請具備高度競爭力，以及為他們日後順利完成高等教育做好充分準備。

此外，學區也必須正視人工智慧（AI）的發展，並制定其在課堂上的使用政策。學區應主動評估AI對學生學習的影響。他致力推動一套全面的課堂AI使用政策，將學術誠信、資訊素養及倫理規範列為優先考量，確保科技成為協助學生學習與成長的工具，而不是讓學生產生依賴，甚至影響其學習能力。

他強調，要實現這些目標，必須與第一線教師密切合作。希望開辦更多大學升學輔導講座及工作坊，並根據美國排名前50大學不斷變化的招生要求，適時調整輔導內容。

郭志在哈岡學區完成高中學業，一直在該學區接受教育，後來以優異成績從南加大（USC）法學院畢業。他是一名出庭律師（Trial Attorney）及法學教授，曾兩度擔任學區教育委員，並兩度出任教委會主席。任職期間，郭志最引以為傲的成就，是凝聚社區力量，共同支持孩子的教育與成長。在擔任教委會主席期間，他協助學區達成多項里程碑，創下該學區45年歷史上的多項首次紀錄。

精華 FAQ

  • 郭志在3日選舉中競選連任，截至4日已取得超過6成支持，幾乎確定續任哈岡拉朋地聯合學區教委，並繼續擔任教委會主席。

  • 他最優先的目標是與洛杉磯縣政府合作建立實習計畫，並讓內容結合學區的電腦科學、科技、工程及航空課程，增加學生實務學習與職涯探索機會。

  • 郭志認為學區必須正視AI發展，主動評估其對學習的影響，並制定全面的課堂使用政策，把學術誠信、資訊素養與倫理規範列為優先，避免學生過度依賴。

學區 洛杉磯 華裔

上一則

洛杉磯華埠住宅醫療園區動工 將建124戶可負擔住宅

下一則

洛時年度美食101餐廳 5家飲食充滿活力的台菜和中餐館入選

延伸閱讀

郭志爭取連任教委 研議哈岡、羅蘭岡共同建市

郭志爭取連任教委 研議哈岡、羅蘭岡共同建市
華人家長控：哈岡學區存反亞裔仇恨

華人家長控：哈岡學區存反亞裔仇恨
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
取消資優班？灣區學區委員會選舉熱議

取消資優班？灣區學區委員會選舉熱議
新移民學生大減48% 部分支援課程取消

新移民學生大減48% 部分支援課程取消
川普政府針對舊金山灣區多個學區展開調查 原因是...

川普政府針對舊金山灣區多個學區展開調查 原因是...

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗