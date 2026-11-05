郭志連任哈岡學區教委 首重拓展實習計畫

哈岡拉朋地聯合學區（HLPUSD，簡稱哈岡學區）現任華裔教委郭志（Gino Kwok）截至4日獲超六成支持，極大概率連任。（本報資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 郭志在哈岡學區選舉中高票連任，未來將推動實習計畫、提升核心學科教學品質，並建立AI課堂使用規範，持續強化學生升學與職涯準備。

哈岡拉朋地聯合學區 （HLPUSD，簡稱哈岡學區）現任華裔 教委郭志（Gino Kwok）在3日選舉中競選連任。截至4日，他獲超六成支持，極大概率連任。他表示，新任期將逐一實現競選目標。目前，郭志擔任學區教委會主席。

郭志表示，在下一任期內，首先，希望與洛杉磯 縣政府合作，建立實習計畫，讓實習內容與本學區的電腦科學與科技、工程及航空等專業課程方向相結合，為學生提供更多實務學習及職涯探索機會。

其次，希望提升課堂教學品質，著重加強學生在數學、英語語文藝術（English Language Arts）及自然科學方面的學習能力。這對確保學生在大學申請具備高度競爭力，以及為他們日後順利完成高等教育做好充分準備。

此外，學區也必須正視人工智慧（AI）的發展，並制定其在課堂上的使用政策。學區應主動評估AI對學生學習的影響。他致力推動一套全面的課堂AI使用政策，將學術誠信、資訊素養及倫理規範列為優先考量，確保科技成為協助學生學習與成長的工具，而不是讓學生產生依賴，甚至影響其學習能力。

他強調，要實現這些目標，必須與第一線教師密切合作。希望開辦更多大學升學輔導講座及工作坊，並根據美國排名前50大學不斷變化的招生要求，適時調整輔導內容。

郭志在哈岡學區完成高中學業，一直在該學區接受教育，後來以優異成績從南加大（USC）法學院畢業。他是一名出庭律師（Trial Attorney）及法學教授，曾兩度擔任學區教育委員，並兩度出任教委會主席。任職期間，郭志最引以為傲的成就，是凝聚社區力量，共同支持孩子的教育與成長。在擔任教委會主席期間，他協助學區達成多項里程碑，創下該學區45年歷史上的多項首次紀錄。