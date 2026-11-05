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羅蘭學區教委陳正治 成功5連任

記者啟鉻／羅蘭岡報導
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羅蘭學區（RUSD）教委會選舉將於3日舉行，現任學區教委會主席陳正治（Cary ...
羅蘭學區（RUSD）教委會選舉將於3日舉行，現任學區教委會主席陳正治（Cary C. Chen）獲選民支持，成功連任教委第5任期。（學區官網）

AI摘要

文章摘要整理：

羅蘭學區教委會選舉中，主席陳正治成功連任第五任期，並表示未來將推動學區全面邁入AI時代，另有兩位現任教委也順利連任。

羅蘭學區（RUSD）教委會選舉於3日舉行，現任學區教委會主席陳正治獲選民支持，成功連任教委第五任期。

陳正治表示，感謝社區居民再一次給他服務的機會。在新的任期，他希望引導學區逐漸全面進入AI時代，從開設課程教育學生、教師教學以及工作上的應用，還有防作弊方面都要全面考慮。他也指出，由於選區重劃，他所在的選區亞裔居民是少數，西裔是多數，他這次勝選凸顯當地社區族裔和諧，選民理性支持有能力者勝任。

陳正治說，他於2009年決定參選羅蘭學區教委會的一個空缺席位，並在社區支持下當選。此後，他又分別於2013年、2018年及2022年獲選連任，在選民支持下持續服務羅蘭學區。多年來雖然忙於經營事業，但始終沒有忘記最重要的一件事，就是教育。作為企業經營者，他擁有較多時間彈性，因此投入大量時間參與教育志願服務。同時，擔任周末中文學校義務校長的經歷，讓他累積更多教育及學校管理方面的經驗，也為日後投入公職、服務學區的重要基礎。

羅蘭學區現任三教委：陳正治（後右六）、Kevin T. Hayakawa（後右五...
羅蘭學區現任三教委：陳正治（後右六）、Kevin T. Hayakawa（後右五）、Agnes P. Gonzalez（後左三）爭取連任成功。（陳正治提供）

羅蘭學區另外兩競選連任的候選人，分別為現任教委會副主席、日裔早川（Dr. Kevin T. Hayakawa），以及教委會成員、菲律賓裔的Agnes P. Gonzalez，也都在這次選舉中連任成功。

精華 FAQ

  • 陳正治在3日舉行的羅蘭學區教委會選舉中獲選民支持，成功連任教委第五任期，繼續擔任學區教委會主席。

  • 他希望引導學區逐漸全面進入AI時代，包含學生課程、教師教學、校務工作應用，以及防作弊等面向，都要一併納入規劃。

  • 另外兩位競選連任成功的現任教委，分別是副主席、日裔的早川Dr. Kevin T. Hayakawa，以及菲律賓裔的Agnes P. Gonzalez。

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