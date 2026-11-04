健康有問題先找AI諮詢 南加大醫師點出隱憂

南加大亞凱迪亞醫院⾸席醫療官Veronica Vasquez-Montez提醒人們要注意AI這個問題。（記者張宏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南加大積極把AI導入病歷整理與術前模擬，但醫師也提醒，民眾若先用AI查健康資訊，應小心錯誤內容與焦慮風險，仍需以專業診斷為準。

人工智慧（AI）以前所未有速度滲透各行各業，尤其為醫療健康領域迎來深刻變革。南加大 醫療系統不僅通過AI將通話記錄完整轉化為病例記錄，且還能用AI在術前模擬手術。不過南加大亞凱迪亞 醫院⾸席醫療官Veronica Vasquez-Montez接受本報專訪時，提到許多病患在遇到健康問題時，習慣先透過搜尋引擎或AI諮詢，這可能會有隱憂。

Vasquez-Montez表示，在AI具體應用實踐中，醫療團隊正嘗試將AI導入多個臨床環節。傳統醫師在收集病患病史與記錄問診內容時，往往受限時間與記憶，難以百分之百還原對話細節，甚至可能在病歷中遺漏關鍵資訊。為解決這一痛點，USC醫療系統引進「環境 AI（Ambient AI）」技術。該技術能在獲得授權的前提下，即時聆聽醫師與病患之間的互動交流，並自動將談話內容精準轉化為結構化、具專業醫療意義的病歷紀錄。這不僅大幅減輕醫護人員的行政負擔，更能真實且完整捕捉病患的切身感受與健康狀況。

除病歷紀錄的優化，AI亦在臨床手術與精準醫療中發揮關鍵作用。南加大醫療與工程團隊緊密合作，透過AI結合3D影像建模技術，在手術前為病患量身打造精細的術前規劃與視覺化模擬。外科醫師得以在進入手術室之前，預先評估各種可能的複雜狀況並擬定應對策略。

她表示，南加大把AI列為核心戰略計畫之一。醫療機構在追求前沿技術突破同時，必須將病患的健康隱私保護放在首位，確保所有數據應用皆符合道德與法規標準。

隨著醫療品質與科技進一步結合，大眾最關心的「長壽與健康」願景也迎來嶄新契機。科技的輔助讓健康管理與醫療照護更加普及且精準，未來的目標不僅是延長人類壽命、讓人們活到94歲甚至超過百歲，更重要是確保長者在長壽的同時，依然能保持身體健康、行動自如並擁有獨立生活的能力。

不過AI迅速普及也帶來新挑戰。許多病患在遇到健康問題時，習慣先透過搜尋引擎或AI諮詢，這可能導致接觸到不準確的資訊，進而引發不必要的焦慮，甚至落入不良業者的行銷陷阱。對此，她提醒，病患將AI作為獲取健康知識輔助工具值得鼓勵，但絕不能取代專業醫療診斷。病患應帶著充分了解的資訊與主治醫師進行雙向溝通，獲得最安全可靠且全方位的健康照護。