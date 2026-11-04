我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

南加成大校友會 150人歡聚一堂

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
「理事舞夠亂」Line Dance演出，（前排左起）程東海、張慧怡、王正琦、表演...
「理事舞夠亂」Line Dance演出，（前排左起）程東海、張慧怡、王正琦、表演指導者李秀金、徐詩涵、李玉櫻、蔡瀚寬。（後排左起）陳哲揚、孫國泰。（南加成大校友會提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州成功大學校友會舉辦第58屆年會，150位校友齊聚拉哈布拉，透過表演、交接、獎學金頒發與互動活動展現凝聚力。

加州成功大學校友會1日於拉哈布拉社區中心舉辦第58屆年會，會務交接、年度回顧、才藝表演、團康遊戲，150位校友熱情參與，現場氣氛熱烈。

會長徐詩涵表示，今年年會特別以「校友」為主軸，希望讓校友從活動的參與者轉變為活動的主角，讓不同世代、不同背景的校友都有展現自我、交流互動的機會，為年會注入更多創意與活力。

校友子女劉怡岑和陳睿婷擔任開場演奏成大校歌。活動中也介紹新舊任理事及新任顧問孫國泰、陳中和程東海，同時表揚匹克球隊與橋牌隊的比賽表現和推廣校友自籌社團。此外，南加州成功大學校友基金會董事長蔡瀚寬頒發高中及大學獎學金，表揚優秀校友子女劉怡廷、吳申罡，同時感謝熱心捐助獎學金的校友 。北美成大校友基金會的常務董事程東海也在會中頒發2026年度「倪超獎學金」予南加校友子女黎頴瑜、余愷第。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元及夫人表演聲樂演唱，核桃土風舞社則呈現民族舞蹈「夢蝶飛舞」；由校友會理事們自組的「理事舞夠亂」Line Dance演出，更以活力十足的舞姿驚豔全場。中華航空贊助的機票讓現場氣氛達到最高點，為年會畫下圓滿句點。

南加成功大學校友會1968年成立，現有會員近900人。有意加入校友可聯絡Email:[email protected]

會長徐詩涵（右）向永久榮譽顧問孫國泰（左）頒發聘書。（南加成大校友會提供）
會長徐詩涵（右）向永久榮譽顧問孫國泰（左）頒發聘書。（南加成大校友會提供）

成大校友會2027理事團隊，（左起）會長徐詩涵 、第一副會長張慧怡、第二副會長鄒...
成大校友會2027理事團隊，（左起）會長徐詩涵 、第一副會長張慧怡、第二副會長鄒宜錚，理事吳小平、王正琦、陳哲揚、蔡瀚寬、張龍祺、葉旭旻 、林虹君 、陳怡偉。（南加成大校友會提供）

精華 FAQ

  • 這場第58屆年會於拉哈布拉社區中心舉行，約有150位校友熱情參與。現場安排會務交接、年度回顧、才藝表演與團康遊戲，氣氛相當熱烈。

  • 今年年會以「校友」為主軸，強調讓校友不只是參與者，更成為活動主角。主辦方希望不同世代、不同背景的校友都能展現自我，增加交流互動與活動創意。

  • 活動中有校友子女演奏校歌、馬博元夫婦聲樂演出、民族舞蹈與Line Dance表演，並頒發獎學金、表揚球隊與社團；加上華航贊助機票抽獎，讓氣氛達到高潮。

加州 南加

上一則

政庇綠卡好時光不再 華人親歷者等8年悲「看不到明天」

下一則

不消費借廁收3元 知名披薩店惹議

延伸閱讀

成功大學大紐約區校友會長 嚴浩瑋接掌

成功大學大紐約區校友會長 嚴浩瑋接掌
大費城區台大校友會年會 活動多元凝聚情誼

大費城區台大校友會年會 活動多元凝聚情誼
奇諾岡長青會聯歡 80歲楊文章任會長

奇諾岡長青會聯歡 80歲楊文章任會長
北美洲廣府人懇親大會公宴800鄉親同堂 官員祝賀

北美洲廣府人懇親大會公宴800鄉親同堂 官員祝賀
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
金山灣區FASCA年會 40名青年交流文化技藝

金山灣區FASCA年會 40名青年交流文化技藝

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網