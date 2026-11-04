南加成大校友會 150人歡聚一堂

「理事舞夠亂」Line Dance演出，（前排左起）程東海、張慧怡、王正琦、表演指導者李秀金、徐詩涵、李玉櫻、蔡瀚寬。（後排左起）陳哲揚、孫國泰。（南加成大校友會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州成功大學校友會舉辦第58屆年會，150位校友齊聚拉哈布拉，透過表演、交接、獎學金頒發與互動活動展現凝聚力。

南加州 成功大學校友會1日於拉哈布拉社區中心舉辦第58屆年會，會務交接、年度回顧、才藝表演、團康遊戲，150位校友熱情參與，現場氣氛熱烈。

會長徐詩涵表示，今年年會特別以「校友」為主軸，希望讓校友從活動的參與者轉變為活動的主角，讓不同世代、不同背景的校友都有展現自我、交流互動的機會，為年會注入更多創意與活力。

校友子女劉怡岑和陳睿婷擔任開場演奏成大校歌。活動中也介紹新舊任理事及新任顧問孫國泰、陳中和程東海，同時表揚匹克球隊與橋牌隊的比賽表現和推廣校友自籌社團。此外，南加 州成功大學校友基金會董事長蔡瀚寬頒發高中及大學獎學金，表揚優秀校友子女劉怡廷、吳申罡，同時感謝熱心捐助獎學金的校友 。北美成大校友基金會的常務董事程東海也在會中頒發2026年度「倪超獎學金」予南加校友子女黎頴瑜、余愷第。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元及夫人表演聲樂演唱，核桃土風舞社則呈現民族舞蹈「夢蝶飛舞」；由校友會理事們自組的「理事舞夠亂」Line Dance演出，更以活力十足的舞姿驚豔全場。中華航空贊助的機票讓現場氣氛達到最高點，為年會畫下圓滿句點。

南加成功大學校友會1968年成立，現有會員近900人。有意加入校友可聯絡Email:[email protected]。

會長徐詩涵（右）向永久榮譽顧問孫國泰（左）頒發聘書。（南加成大校友會提供）

成大校友會2027理事團隊，（左起）會長徐詩涵 、第一副會長張慧怡、第二副會長鄒宜錚，理事吳小平、王正琦、陳哲揚、蔡瀚寬、張龍祺、葉旭旻 、林虹君 、陳怡偉。（南加成大校友會提供）