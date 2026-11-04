北美華人會計師協會訪台 深化交流

北美華人會計師協會參訪經濟部南港軟體育成中心，了解台灣科技創業環境及新創企業發展情況。（北美華人會計師協會提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北美華人會計師協會訪台兩天，走訪證交所、櫃買中心、新創與僑務單位，交流台美資本市場、跨境稅務及企業海外發展需求。

北美華人會計師協會（SACPAA）日前在台北展開為期兩天的參訪，先後拜會台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中華民國 全國創新創業總會、經濟部南港軟體育成中心、霈方國際及僑務委員會等地，針對台美資本市場、跨境稅務、創新創業及僑務合作等進行交流。

參訪團首先拜會台灣證券交易所，了解台灣資本市場最新發展、政策方向及企業籌資環境，並分享台商在美國經營、財稅法遵及跨境投資等實務經驗。

隨後前往證券櫃檯買賣中心，了解台灣多層次資本市場運作，以及櫃買市場協助不同發展階段企業籌資的機制。交流內容涵蓋台美資本市場動態、總體經濟趨勢、公司治理及跨國經營需求。協會表示，掌握不同市場制度，有助北美會計師為有意回台投資或拓展海外業務的企業提供專業參考。

參訪團還拜會中華民國全國創新創業總會，與總會及創業楷模代表交流台灣創業環境、產業趨勢及資源整合經驗。雙方並針對台灣新創企業進入北美市場時，可能面臨的公司設立、財務管理、稅務法遵及在地資源需求交換意見，

參訪團走訪經濟部南港軟體育成中心，了解台灣科技創業生態及育成資源。由雷技資訊與牧陽能控兩家新創團隊介紹軟體及綠能科技應用，並與團員交流產品發展、財務管理及海外市場拓展等議題。

參訪團接著拜會霈方國際，並參觀美力時尚診所微整與體雕中心，了解台灣美容及大健康產業的經營模式，包括皮膚護理、體雕設備及服務規畫。團員也從會計專業角度，觀察服務型企業的成本結構、品牌經營及資源投入。

行程最後一站拜會僑務委員會，雙方就協會會務、台商在美經營動態、跨境稅務及僑界資源整合交換意見。協會表示，其會員長期服務海外僑胞及企業，熟悉公司設立、財務管理與稅務申報等實務需求，未來將持續結合北美在地經驗及專業網絡，協助台商掌握經貿資訊。

北美華人會計師協會拜會中華民國全國創新創業總會，與創業界代表交流台美創新創業及跨境經營議題。（北美華人會計師協會提供）

北美華人會計師協會拜會台灣證券交易所，就資本市場發展、企業籌資及台美跨境投資等議題交流。（北美華人會計師協會提供）

北美華人會計師協會參訪證券櫃檯買賣中心，了解台灣多層次資本市場及企業籌資機制。（北美華人會計師協會提供）