大氣河流影響 南加恐下豪雨

受大氣河流影響，加州恐有機會出現豪雨。（本報檔案照）

KTLA 5電視台報導，國家氣象局（National Weather Service）3日宣布，受「大氣河流」（Atmospheric river）影響，南加州 未來幾天，有「些許機會」出現豪雨。

國家氣象局表示，這股大氣河流約有60%機率，於11月10日至12日侵襲太平洋西北地區及北加州；亦有20%至40%機率，於11月10日至16日移入南加 州地區。「未來數日，西岸各州及西南部地區有少許機率面臨大雨及強風風險，包括近期受豪雨及洪水影響的西南部部分地區。同一時間，西部郊區及洛磯山脈（Rockies）大部分高海拔地區，也會面臨大面積降雪風險。」

根據國家海洋暨大氣總署（NOAA）旗下的氣候預測中心（Climate Prediction Center）資料，南加州11月分總降雨量高於平均值的機率為40%至60%。在歷經一個多雨的萬聖節後，該區目前正處於聖嬰現象（El Niño）帶來風暴天氣的短暫空檔。預計洛杉磯 地區至6日前，都將維持晴朗天氣，氣溫約在70多度左右。