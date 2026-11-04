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華男經營神秘倉庫 涉洗錢4600萬

記者邵敏╱綜合報導
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任金斌（Jinbin Ren，音譯）涉嫌跨國禮品卡詐騙案，最近遭追加洗錢共謀罪。...
任金斌（Jinbin Ren，音譯）涉嫌跨國禮品卡詐騙案，最近遭追加洗錢共謀罪。（新罕布夏州Concord警局）

AI摘要

文章摘要整理：

中國籍綠卡男子任金斌涉嫌經營神秘倉庫與跨國禮品卡詐騙、洗錢共謀，透過加密貨幣與海外轉運掩飾資金流向，涉案金額約4600萬美元。

一中國籍持美國綠卡男子涉嫌參與跨國禮品卡詐騙案，最近遭追加洗錢共謀罪。他經營一家神秘倉庫，其團夥利用被盜禮品卡購買蘋果等高價電子產品，再透過倉庫集中轉運至中國大陸、香港等地，並利用加密貨幣交易掩蓋資金來源及去向。法院文件顯示，與這名男子有關的帳戶約三年內累計存入及轉出約4600萬美元。

據電視台WMUR報導，38歲中國籍男子任金斌（Jinbin Ren，音譯）10月21日被聯邦大陪審團追加一項洗錢共謀罪，他此前因涉嫌共謀電信詐騙遭聯邦起訴。根據法院文件，任金斌涉嫌接收經過多層加密貨幣交易的資金，相關交易旨在隱藏資金來源及流向。與任金斌有關的帳戶三年期間，累計存入及轉出4600萬。

司法部指出，任金斌涉嫌與其他同夥合作，透過網路戀愛詐騙、針對老年人的詐騙、駭客入侵及其他方式，取得受害者的禮品卡資料，再利用這些禮品卡購買蘋果產品及其他高價電子商品。

檢方指稱，任金斌經營一處倉庫，負責集中存放相關電子產品，再安排運往中國及香港等地，他還特意選擇在沒有銷售稅的地方購買商品。

這起案件的調查最初源於居民報案，稱禮品卡遭到盜用，並被用於沃爾瑪超市購物。警方進一步調查後，發現涉及多州受害者及海外人員的禮品卡詐騙網絡。司法部指出，另外三名共同被告陳明棟（Mingdong Chen，音譯）、蔣孟英（Mengying Jiang，音譯）及吳納新（Naxin Wu，音譯），此前已就電信詐騙共謀罪認罪，並於2025年被判刑。

精華 FAQ

  • 他先前因涉嫌共謀電信詐騙遭起訴，近期又被追加洗錢共謀罪。檢方指稱，他與同夥透過網路戀愛、長者詐騙與駭客入侵取得禮品卡資料，再進行後續變現。

  • 團夥先用盜來的禮品卡購買蘋果等高價電子產品，再把貨物集中送到任金斌經營的倉庫，之後安排運往中國大陸、香港等地，藉此完成轉手與獲利。

  • 法院文件顯示，與任金斌有關的帳戶在約3年內累計存入及轉出約4600萬美元。調查最初因居民通報禮品卡遭盜用並被拿去沃爾瑪消費，後續才擴大為跨州、涉海外的詐騙網絡。

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