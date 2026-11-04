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LAX機場星巴克 比市區貴42％

記者張宏╱綜合報導
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星巴克近日在中美都成熱點，一邊是中國部分門市要求顧客消費才能進店，另一邊則是洛杉...
星巴克近日在中美都成熱點，一邊是中國部分門市要求顧客消費才能進店，另一邊則是洛杉磯國際機場（LAX）星巴克價格高得驚人。圖為示意圖。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

研究指出，LAX星巴克五項熱門商品組合比市區門市貴42.9%，機場整體溢價也高於全美平均，且LAWA已放寬多數商品加價限制。

星巴克近日在中美都成熱點，一邊是中國部分門市要求顧客消費才能進店，另一邊則是洛杉磯國際機場（LAX）星巴克價格高得驚人，一份包含五項熱門商品的購物籃，竟比市區門市貴42.9%。

加州郵報報導，Upgraded Points一項研究發現，包含五項熱門商品的星巴克購物籃，在一般市區門市只要24.45元，但到機場卻要34.95元，旅客得額外多付10.5元。

這次調查包括的星巴克產品，有大杯（Grande）現煮咖啡、大杯咖啡拿鐵、培根、豪達起司與雞蛋三明治、草莓巴西莓果汁飲料和生日蛋糕棒（Birthday Cake Pop）。研究者透過手機App查詢全美53座機場各一家星巴克門市稅前價格，再與同一城市一家市區門市進行比較。結果發現全美機場星巴克平均溢價為26.5%，遠低於LAX近50%的加價幅度。

華人旅客曾先生最近在LAX消費，他表示，物價上漲大家都有共識，但機場的東西實在貴的讓人買不下去。在星巴克一杯咖啡加一個小麵包就20多元，堪比一頓正餐價格。他一直對機場安檢不讓帶液體頗為微詞，過了安檢，渴就必須買水或飲料，要不就只能喝機場難喝的飲用水，這點遠遠不如中國，有免費的冷熱飲水機。

本報也曾報導LAX零售店價格驚人的專題，機場咖啡店普通熱水要收取99分費用，在機場喝汽水比喝礦泉水便宜且機場餐飲價格平均比街邊餐廳高約47%，被指是全美機場最昂貴之一。

洛杉磯市府資料顯示，LAX本來有18%的價格上限，但是洛杉磯世界機場管理局（LAWA）以成本上漲和收益下降為由，在2024年12月通過新政策並於2025年1月1日生效，取消大部分商品原有的18%加價上限。目前仍受18%上限約束的只有瓶裝水、女性衛生用品、非處方藥和嬰兒用品。

精華 FAQ

  • Upgraded Points研究發現，包含5項熱門商品的星巴克購物籃，在洛杉磯市區門市售價為24.45元，但在LAX要34.95元，等於多花10.5元，漲幅達42.9%。

  • 研究者透過手機App查詢全美53座機場各1家星巴克門市的稅前價格，再對照同一城市1家市區門市，商品包括咖啡、拿鐵、三明治、果汁與生日蛋糕棒。

  • 文章指出，LAX餐飲平均價格比街邊餐廳高約47%，熱水還曾收99分，整體機場消費遠高於市區；此外，LAWA已取消多數商品18%加價上限，只剩少數品項受限。

星巴克 LAX 洛杉磯

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