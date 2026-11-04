LAX機場星巴克 比市區貴42％

星巴克近日在中美都成熱點，一邊是中國部分門市要求顧客消費才能進店，另一邊則是洛杉磯國際機場（LAX）星巴克價格高得驚人。圖為示意圖。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，LAX星巴克五項熱門商品組合比市區門市貴42.9%，機場整體溢價也高於全美平均，且LAWA已放寬多數商品加價限制。

星巴克 近日在中美都成熱點，一邊是中國部分門市要求顧客消費才能進店，另一邊則是洛杉磯 國際機場（LAX ）星巴克價格高得驚人，一份包含五項熱門商品的購物籃，竟比市區門市貴42.9%。

加州郵報報導，Upgraded Points一項研究發現，包含五項熱門商品的星巴克購物籃，在一般市區門市只要24.45元，但到機場卻要34.95元，旅客得額外多付10.5元。

這次調查包括的星巴克產品，有大杯（Grande）現煮咖啡、大杯咖啡拿鐵、培根、豪達起司與雞蛋三明治、草莓巴西莓果汁飲料和生日蛋糕棒（Birthday Cake Pop）。研究者透過手機App查詢全美53座機場各一家星巴克門市稅前價格，再與同一城市一家市區門市進行比較。結果發現全美機場星巴克平均溢價為26.5%，遠低於LAX近50%的加價幅度。

華人旅客曾先生最近在LAX消費，他表示，物價上漲大家都有共識，但機場的東西實在貴的讓人買不下去。在星巴克一杯咖啡加一個小麵包就20多元，堪比一頓正餐價格。他一直對機場安檢不讓帶液體頗為微詞，過了安檢，渴就必須買水或飲料，要不就只能喝機場難喝的飲用水，這點遠遠不如中國，有免費的冷熱飲水機。

本報也曾報導LAX零售店價格驚人的專題，機場咖啡店普通熱水要收取99分費用，在機場喝汽水比喝礦泉水便宜且機場餐飲價格平均比街邊餐廳高約47%，被指是全美機場最昂貴之一。

洛杉磯市府資料顯示，LAX本來有18%的價格上限，但是洛杉磯世界機場管理局（LAWA）以成本上漲和收益下降為由，在2024年12月通過新政策並於2025年1月1日生效，取消大部分商品原有的18%加價上限。目前仍受18%上限約束的只有瓶裝水、女性衛生用品、非處方藥和嬰兒用品。