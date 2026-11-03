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FBI警告：期中選舉AI詐騙 假募款、竊個資…幾可亂真

記者謝雨珊／綜合報導
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FBI建議，民眾若想確認自己的選民登記狀態，應直接前往官方網站Vote.gov，選擇所屬州別查詢，不要透過陌生簡訊或電子郵件中的連結提供個人資料。（Vote.gov官網截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI提醒，隨著2026年期中選舉接近，不法分子正利用AI、假募款與假選民登記訊息行騙，民眾應直接查官方網站並避免點擊陌生連結。

根據USA Today報導，隨著2026年11月期中選舉即將到來，美國聯邦調查局（FBI）警告，不法分子正利用民眾對選舉的關注，設下多種金融詐騙陷阱，從假冒販售競選周邊商品、聲稱投資候選人競選資金可保證獲利，到利用人工智慧（AI）冒充候選人募款，甚至發送假選民登記通知竊取個人資料，民眾稍不留意，就可能蒙受金錢損失或遭到身分盜用。

FBI指出，常見手法之一是利用政治熱潮販售競選T恤、庭院旗幟等周邊商品，吸引支持者下單付款，卻始終不寄出商品。這類手法屬於典型的「未出貨詐騙」（Non-shipment Scam），也就是收取貨款後不履行交貨義務。

另一種更具迷惑性的手法，則是所謂的「競選投資資金池詐騙」（Campaign Investment Pool Scheme）。詐騙者聲稱，只要民眾將資金投入特定候選人的競選資金池，等候選人勝選後，就能獲得保證回報，甚至拿回更多錢。FBI特別提醒：「競選捐款不是投資，不會隨時間增值，也不會退還。」

更令人擔憂的是，AI技術讓這類詐騙愈來愈難辨識。FBI警告，詐騙者利用AI生成高度逼真的聲音、圖片及文字訊息，冒充候選人、競選團隊、政府機關，甚至民眾信任的親友。社群媒體上的假貼文與訊息可能看起來幾可亂真，民眾一旦信以為真，不僅可能捐出金錢，也可能交出個人資料。

除了選舉相關詐騙，年末假期也是假冒慈善機構行騙的高風險時期。美國聯邦貿易委員會（FTC）10月26日提醒，詐騙者可能聲稱民眾因曾捐款而獲得抽獎資格，但領獎前必須先付費，或提供社會安全號碼等個人資料。FTC強調，領獎不應事先付款。

此外，詐騙者也可能冒充合法政治行動委員會（PAC）或候選人競選團隊，以募款名義收錢，實際上卻與相關組織毫無關聯，所有款項最終都落入詐騙者手中。FBI指出，這些詐騙者與相關政治組織並無任何關聯，收到的款項也不會真正用於競選活動，而是落入詐騙者口袋。

另一種值得注意的手法，是假冒選民登記通知的簡訊或電子郵件。

FBI警告，詐騙者會通知民眾，聲稱對方尚未完成所在州的選民登記，並附上連結，誘導民眾進入假冒的州政府選民登記網站。民眾若急著點擊連結、填寫表格，個人資料就可能落入詐騙者手中，進而遭到身分盜用，甚至成為其他詐騙手法的目標。

FBI建議，民眾若想確認自己的選民登記狀態，應直接前往官方網站Vote.gov，選擇所屬州別查詢，不要透過陌生簡訊或電子郵件中的連結提供個人資料。

精華 FAQ

  • FBI指出，常見手法包含販售不出貨的競選周邊、宣稱投入候選人資金可保證獲利，以及用AI冒充候選人或親友發送訊息，誘騙民眾捐款或交出個資。

  • 因為詐騙者能用AI生成逼真的聲音、圖片與文字，偽裝成候選人、競選團隊或政府機關，讓社群貼文和私訊看起來幾可亂真，增加民眾受騙機率。

  • FBI建議不要點擊陌生簡訊或電子郵件中的連結，也不要提供個資或付款；查詢選民登記狀態應直接前往官方Vote.gov，再選擇所屬州別確認。

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