我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

聯邦：收到選票不代表有投票資格 違法恐影響身分

記者楊青/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州中區聯邦檢察官辦公室檢察官Bill Essayli（中）、國土安全局洛杉磯辦...
加州中區聯邦檢察官辦公室檢察官Bill Essayli（中）、國土安全局洛杉磯辦公室負責人Erin Burke（左）、聖路易斯奧比斯波縣地區檢察長Dan Dow（右）2日聯手警告：收到選票不代表有投票資格，外國人非法投票恐影響綠卡及入籍身分。（記者楊青/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦在投票日前夕重拳打擊非法投票，已起訴34名外籍人士，並警告非公民即使收到選票也不得投票，否則恐面臨刑責與移民身分風險。

投票日前夕聯邦重拳打擊非法投票，34名非公民遭起訴。司法部與國土安全部聯手警告：收到選票不代表有投票資格，違法恐影響綠卡及入籍身分。

聯邦司法部與國土安全部2日中午在洛杉磯聯合宣布，透過「保護選票行動」（Operation Protect the Vote），目前已對34名涉嫌非法登記及參與美國選舉的外國人士提出聯邦起訴，其中最新一波涉及6名居住在洛杉磯縣羚羊谷和聖費南度谷的外籍人士。洛杉磯聯邦檢察官強調，非美國公民即使收到選票，也不代表具有投票資格，若明知自己不是美國公民仍參與聯邦選舉，將面臨刑事追訴，甚至影響日後申請入籍及移民身分。

加州中區聯邦檢察官辦公室檢察官Bill Essayli、國土安全局洛杉磯辦公室負責人Erin Burke、聖路易斯奧比斯波縣地區檢察長Dan Dow2日說明執法進展時表示，在投票日前一天召開記者會，是向尚未投票、不具投票資格的人發出警告，避免更多非法選票進入選舉程序。

根據聯邦司法部此前公布的資料，10月19日司法部宣布在加州各地對28名外籍人士提出刑事指控，其中11人當天遭到逮捕。10月28日，洛杉磯縣另有3名外籍人士遭聯邦大陪審團起訴，指控內容涉及在入籍申請中作出不實陳述。加上2日最新公布的6人案件，目前相關起訴人數累計達34人。本起訴者包括加拿大、伊朗以及疑似華裔姓氏人士。部分被告持有綠卡。聯邦官員指出，持有綠卡不代表取得美國公民身分，不能參與聯邦選舉投票。

Erin Burke表示，司法部10月15日宣布對加州提起訴訟，指控加州選民名冊中可能有超過2萬名非公民登記選民。她表示，國土安全部及相關機構透過比對加州公開選民登記資料與聯邦移民資料，初步辨識出這些可能不具公民身分、卻已經登記為選民的人士。這些疑似非公民人士可能已收到2026年中期選舉選票，但由於加州政府拒絕與聯邦合作協助核實其公民身分，這些非法選票一旦混入合法投票中，將造成選舉混亂。

不過聯邦檢察官辦公室和國土安全局官員均表示，調查人員將利用選民登記及投票紀錄，與移民及入籍申請檔案進行比對，包括申請過程中留下的簽名及相關資料，調查當事人是否曾經在尚未取得美國公民身分時登記投票，或在過去選舉中投下選票。

比如目前起訴的案例中，就有部分案件涉及當事人在登記選民時，申報自己是美國公民，之後在申請歸化入籍時，卻又在相關表格或面談中否認曾經聲稱自己是美國公民，或隱瞞曾經登記及投票的紀錄。

聯邦檢方認為，這類前後不一致的紀錄可能構成虛假陳述，除了非法投票本身，也將衍生移民及入籍申請方面的刑事責任。

對仍在申請入籍的人而言，相關紀錄尤其可能造成嚴重影響。即使當事人目前持有合法永久居民身分，一旦被控涉及選舉犯罪，仍可能面臨刑事及移民程序上的後果，嚴重者甚至可能影響其繼續留在美國的資格。

聯邦官員在記者會中強調，選民收到政府寄來的選票，不代表政府已經確認其具有所有選舉的投票資格。非公民不得參與聯邦選舉，即使已經收到郵寄選票，也不應因為選票寄到家中就認為自己可以投票。非公民參與聯邦選舉投票，最高可面臨1年聯邦監禁；虛假申報公民身分及部分入籍申請相關罪名，最高5年聯邦監禁。

加州中區聯邦檢察官辦公室和國土安全局洛杉磯辦公室2日聯合公佈34名非公民投票人照...
加州中區聯邦檢察官辦公室和國土安全局洛杉磯辦公室2日聯合公佈34名非公民投票人照片，34人已被起訴。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 司法部與國土安全部透過「保護選票行動」已對34名涉嫌非法登記或參與選舉的外國人士提起聯邦起訴，最新一波就涉及6名居住在洛杉磯縣的外籍人士。

  • 官員強調，選票寄到家中不代表政府已確認投票資格，非美國公民不得參與聯邦選舉。若明知無資格仍投票，最高可判1年聯邦監禁，並可能影響入籍與移民程序。

  • 聯邦檢方會比對選民登記、投票紀錄與移民、入籍檔案，若發現曾虛假申報公民身分或隱瞞投票紀錄，可能構成刑事責任，持綠卡者也可能遭受移民後果。

投票 洛杉磯 國土安全部

上一則

空腹喝咖啡行嗎？ 前提是裡面不要混雜太多添加物

下一則

FBI警告：期中選舉AI詐騙 假募款、竊個資…幾可亂真

延伸閱讀

司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...

司法部在加州逮捕20多綠卡者 包括72歲長者 原因...
加州掃蕩非公民選民 司法部對28人提起訴訟

加州掃蕩非公民選民 司法部對28人提起訴訟
疑逾2萬「非公民」登記選民 劉龍珠：須核實身分 才能投票

疑逾2萬「非公民」登記選民 劉龍珠：須核實身分 才能投票
涉違法投票移民申請入籍 資料造假刑責重於非法投票

涉違法投票移民申請入籍 資料造假刑責重於非法投票
曾登記為選民「不知情」 華女申請入籍被拒

曾登記為選民「不知情」 華女申請入籍被拒
入籍公民投票遭嚴查 亞裔團體聯手提告政府歧視

入籍公民投票遭嚴查 亞裔團體聯手提告政府歧視

熱門新聞

「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
曾出演瓊瑤《月朦朧鳥朦朧》和《庭院深深》作品的中國女演員宋佳旅居比利時多年，日前現身南加，且華麗轉身為作家。（記者張宏╱攝影）

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

2026-10-31 19:23
99大華超市將關閉北加州布利桑頓門市。（谷歌街景）

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

2026-10-31 19:46
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
南加一名華女在安大略國際機場準備搭乘航班赴西雅圖時，遭ICE拘留。圖為安大略機場示意圖。（本報資料照片）

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

2026-11-01 15:16
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單