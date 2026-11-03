聯邦：收到選票不代表有投票資格 違法恐影響身分

加州中區聯邦檢察官辦公室檢察官Bill Essayli（中）、國土安全局洛杉磯辦公室負責人Erin Burke（左）、聖路易斯奧比斯波縣地區檢察長Dan Dow（右）2日聯手警告：收到選票不代表有投票資格，外國人非法投票恐影響綠卡及入籍身分。（記者楊青/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦在投票日前夕重拳打擊非法投票，已起訴34名外籍人士，並警告非公民即使收到選票也不得投票，否則恐面臨刑責與移民身分風險。

投票 日前夕聯邦重拳打擊非法投票，34名非公民遭起訴。司法部與國土安全部 聯手警告：收到選票不代表有投票資格，違法恐影響綠卡及入籍身分。

聯邦司法部與國土安全部2日中午在洛杉磯 聯合宣布，透過「保護選票行動」（Operation Protect the Vote），目前已對34名涉嫌非法登記及參與美國選舉的外國人士提出聯邦起訴，其中最新一波涉及6名居住在洛杉磯縣羚羊谷和聖費南度谷的外籍人士。洛杉磯聯邦檢察官強調，非美國公民即使收到選票，也不代表具有投票資格，若明知自己不是美國公民仍參與聯邦選舉，將面臨刑事追訴，甚至影響日後申請入籍及移民身分。

加州中區聯邦檢察官辦公室檢察官Bill Essayli、國土安全局洛杉磯辦公室負責人Erin Burke、聖路易斯奧比斯波縣地區檢察長Dan Dow2日說明執法進展時表示，在投票日前一天召開記者會，是向尚未投票、不具投票資格的人發出警告，避免更多非法選票進入選舉程序。

根據聯邦司法部此前公布的資料，10月19日司法部宣布在加州各地對28名外籍人士提出刑事指控，其中11人當天遭到逮捕。10月28日，洛杉磯縣另有3名外籍人士遭聯邦大陪審團起訴，指控內容涉及在入籍申請中作出不實陳述。加上2日最新公布的6人案件，目前相關起訴人數累計達34人。本起訴者包括加拿大、伊朗以及疑似華裔姓氏人士。部分被告持有綠卡。聯邦官員指出，持有綠卡不代表取得美國公民身分，不能參與聯邦選舉投票。

Erin Burke表示，司法部10月15日宣布對加州提起訴訟，指控加州選民名冊中可能有超過2萬名非公民登記選民。她表示，國土安全部及相關機構透過比對加州公開選民登記資料與聯邦移民資料，初步辨識出這些可能不具公民身分、卻已經登記為選民的人士。這些疑似非公民人士可能已收到2026年中期選舉選票，但由於加州政府拒絕與聯邦合作協助核實其公民身分，這些非法選票一旦混入合法投票中，將造成選舉混亂。

不過聯邦檢察官辦公室和國土安全局官員均表示，調查人員將利用選民登記及投票紀錄，與移民及入籍申請檔案進行比對，包括申請過程中留下的簽名及相關資料，調查當事人是否曾經在尚未取得美國公民身分時登記投票，或在過去選舉中投下選票。

比如目前起訴的案例中，就有部分案件涉及當事人在登記選民時，申報自己是美國公民，之後在申請歸化入籍時，卻又在相關表格或面談中否認曾經聲稱自己是美國公民，或隱瞞曾經登記及投票的紀錄。

聯邦檢方認為，這類前後不一致的紀錄可能構成虛假陳述，除了非法投票本身，也將衍生移民及入籍申請方面的刑事責任。

對仍在申請入籍的人而言，相關紀錄尤其可能造成嚴重影響。即使當事人目前持有合法永久居民身分，一旦被控涉及選舉犯罪，仍可能面臨刑事及移民程序上的後果，嚴重者甚至可能影響其繼續留在美國的資格。

聯邦官員在記者會中強調，選民收到政府寄來的選票，不代表政府已經確認其具有所有選舉的投票資格。非公民不得參與聯邦選舉，即使已經收到郵寄選票，也不應因為選票寄到家中就認為自己可以投票。非公民參與聯邦選舉投票，最高可面臨1年聯邦監禁；虛假申報公民身分及部分入籍申請相關罪名，最高5年聯邦監禁。 加州中區聯邦檢察官辦公室和國土安全局洛杉磯辦公室2日聯合公佈34名非公民投票人照片，34人已被起訴。（記者楊青/攝影）