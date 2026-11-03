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美公民偷渡被捕 原來是通緝犯

編譯陳盈霖／綜合報導
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一位美國公民非法入境美國，遭邊境巡邏人士查獲並逮捕。（CBP影片截圖）
一位美國公民非法入境美國，遭邊境巡邏人士查獲並逮捕。（CBP影片截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

一名自稱美國公民的男子從非指定口岸入境美國，遭罰5000元後又被查出是洛杉磯警方通緝的重罪嫌犯，最終被逮捕移交收押。

福斯電視台FOX 5報導，一名男子日前入境美國時，未經指定入境口岸進入美國，儘管他有美國公民身分，仍因違反聯邦法遭處5000元罰款。執法人員進一步查出，該男為洛市警方發布重罪通緝者，相關單位隨即將其逮捕。

海關暨邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）表示，相關單位10月15日於礦坑峽谷（Mine Canyon）地區發現該男。礦坑峽谷位於奧泰梅薩入境口岸（Otay Mesa Port of Entry）以東約11哩處。該口岸為連接聖地牙哥（San Diego）與墨西哥蒂華納（Tijuana）主要邊境通道之一。

CBP指出，當天下午約2時左右，邊境巡邏人員發現該男，他自稱為美國公民，但身上並未攜帶任何身分證件。根據CBP公布的影片，男子雙手上銬，在一處樹林與執法人員交談，自稱「來自洛杉磯。」

執法人員詢問他為何來此處，該男回說，「我從公路上跳下來，我不想繼續走..我看到一條公路下方有隧道，就決定往北走。」執法人員告知該男，根據他先前的回答，表明他知道自己並非由指定口岸進入美國，也就是說，他知道自己非法入境。

執法人員確認該男的真實身分及美國公民資格，同時發現洛杉磯警方因一起家暴案，對他發布尚未執行的重罪逮捕令，隨後將其逮捕，移交聖地牙哥縣警局收押。

邊境巡邏隊聖地牙哥轄區（U.S. Border Patrol San Diego Sector）隊長德拉托雷（Justin M.De La Torre）在聲明中表示，「擁有美國公民身分，並不代表可免除需經指定入境口岸進入美國的規定。在指定口岸以外入境均屬非法行為，需承擔相應後果。執法人員將持續執行移民與海關相關法律，辨識可能對公共安全構成威脅者。」

精華 FAQ

  • 他雖然自稱是美國公民，卻未經指定入境口岸進入美國，違反聯邦法，因此先被裁罰5000元。執法人員也認定他明知自己是從非正式地點入境。

  • 邊境巡邏人員10月15日在礦坑峽谷地區發現他，地點位於奧泰梅薩入境口岸以東約11哩。當時他沒有身分證件，雙手上銬與人員交談。

  • 執法人員確認他的真實身分與美國公民資格後，查出洛杉磯警方因一起家暴案對他發布尚未執行的重罪逮捕令，於是將他逮捕並交由聖地牙哥縣警局收押。

偷渡 美國公民 CBP

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