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布班克機場重啟 超豪價餐飲挨轟

編譯組／綜合報導
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好萊塢伯班克機場翻修後於兩周前重啟，其內的餐飲店價格被旅客抱怨高得驚人。類似圖中...
好萊塢伯班克機場翻修後於兩周前重啟，其內的餐飲店價格被旅客抱怨高得驚人。類似圖中這份墨西哥豆子奶酪捲餅，售價高達25元，比街外價高出109%。（Pexels / Snappr）

AI摘要

文章摘要整理：

好萊塢布班克機場新航廈啟用後，因餐飲售價遠高於街外同款商品而遭旅客與社群媒體猛烈批評，並引發是否違反特許協議的爭議。

歷時兩年、耗資13億元翻修的好萊塢布班克機場在兩周前重啟，在嶄新的豪華航廈裡，其餐飲價格超級高昂，被揶揄為堪比頭等艙價，旅客怨聲載道。眾多社群媒體帖文提到多種普通的食物如墨西哥捲餅、漢堡和巧克力，售價比街外的高出六成半至一倍多。

紐約郵報報導了多名旅客在社媒Reddit上發文，對登機口附近的餐飲店價格劣評如潮。一位旅客說，當地頗受歡迎的墨西哥餐廳Poquito Mas一份無肉的普通豆子奶酪捲餅，竟然售25元。然而，在機場外的另一家Poquito Mas餐廳，同樣的捲餅僅售11.95元，比機場內價格高出驚人的109%。

另一位Reddit用戶揶揄說；「25元？我可以買到一個月的豆子和奶酪做墨西哥捲餅了。」亦有旅客抱怨說：「我花了35元買個早餐捲餅和一杯咖啡，這簡直太離譜了！」

這類的投訴紛至沓來：三個墨西哥捲餅加一瓶水承惠50元；一家名為West Coast Smash的餐廳一個招牌漢堡25元，而這家店的雙層巨無霸漢堡在街外只售15元（漲幅高達66%）；機場裡的便利店商品也超級昂貴，一塊巧克力要19.95元。

社媒的評論不絕，當中有人指出高昂的價格可能違反相關規定。根據美國聯邦航空管理局（FAA）與好萊塢布班克機場於2025年簽署的特許經營協議，機場內的食品和飲料價格不得超過既定街頭價格基準的15%，遠低於旅客目前看到的66%和109%價格超溢幅度。

加州郵報現已聯絡機場管理部門官員，要求回應。

洛杉磯國際機場（LAX）以其高昂的價格聞名，部分原因是市政府強制提高機場員工的最低工資。目前，在某些情況下，該機場員工的最低工資已超過30元，而且預計未來幾年還會進一步上漲。相比之下，布班克機場員工的最低工資可以低至加州的最低工資水平，即每小時16.09元。

好萊塢伯班克機場於1930年設立，亟需進行安全升級，遂於2023年公布新航站樓的設計。經過兩年多的翻修工程，嶄新的航站樓於10月13日正式啟用。

精華 FAQ

  • 新翻修航廈啟用後，旅客集中批評機場餐飲定價過高，普通的墨西哥捲餅、漢堡、早餐捲餅和巧克力都賣得遠高於街外價格。

  • 有人指出無肉豆子奶酪捲餅在機場內要25元、外面僅11.95元；招牌漢堡25元、街外15元；還有早餐捲餅加咖啡35元、巧克力19.95元。

  • 因為FAA與機場合約規定，機場內食品飲料價格不得超過街頭基準15%，但現場多項商品漲幅卻達66%到109%，遠超協議上限。

墨西哥 社群媒體

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