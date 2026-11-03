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亞市美學節中西合璧 帶民眾玩穿越

記者張宏／亞凱迪亞報導
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2026東方藝術・文化・生活美學節（EAST Festival）在亞凱迪亞歷史地...
2026東方藝術・文化・生活美學節（EAST Festival）在亞凱迪亞歷史地標女性俱樂部舉辦，讓民眾度過別樣萬聖節。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

亞凱迪亞舉辦2026 EAST Festival，結合萬聖節與東方美學，以市集、表演和非遺體驗打造中西合璧的文化慶典。

2026東方藝術・文化・生活美學節（EAST Festival）10月31日在亞凱迪亞歷史地標女性俱樂部（Woman's Club）舉辦。亞市市長鄭博仁（Paul P. Cheng）稱讚活動將東方傳統文化與西方節慶元素巧妙融合，以萬聖節為契機，透過藝術文化和創意市集及親子互動形式，打造中西合璧的文化慶祝方式，讓不同族裔世代民眾都能體驗東方藝術之美。

鄭博仁（中）現場向榮華心養基金會主席Cathy Lee骨幹成員頒發賀狀。（記者張...
鄭博仁（中）現場向榮華心養基金會主席Cathy Lee骨幹成員頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

榮華心養基金會由一群熱愛中國傳統文化的華人女性組成，從左至右依次是Nicole ...
榮華心養基金會由一群熱愛中國傳統文化的華人女性組成，從左至右依次是Nicole Zhang、Floy Shieh、Eva Qin、Lysa Li、Cathy Lee和Cindy Wang。（記者張宏／攝影）

現場將百年歷史的女性俱樂部華麗變身為中式庭院，在西式建築空間中融入東方美學，隨處可見燈籠、荷花等中式裝飾，仿古造型攤位搭配攤主們身穿不同朝代服飾，帶領民眾集體穿越時空，走進古代市集。身著古裝紗裙的女性手持團扇，依序登場進行沉浸式演出，連DJ也換上中式服裝，營造濃厚的東方文化氛圍。室內則將原有西班牙風格巧妙轉化為中式古典庭院與傳統宅院意象，透過彩帶、燭光及燈飾交織出中西融合的夢幻氛圍。中式茶果子手作體驗區更吸引大批民眾排隊參與，親手感受傳統飲食文化的魅力。

中式茶果子手作體驗區更吸引大批民眾排隊參與，親手感受傳統飲食文化的魅力。（記者張...
中式茶果子手作體驗區更吸引大批民眾排隊參與，親手感受傳統飲食文化的魅力。（記者張宏／攝影）

本次EAST Bazaar創意市集集結36個參展品牌，內容涵蓋東方傳統工藝、當代藝術設計、時尚生活品牌及多元文化表演，並安排掐絲琺瑯、點茶、茶果子等非遺體驗，及漢服文化、音樂舞蹈演出、萬聖節遊戲和糖果派發，吸引不同文化背景的家庭及民眾參與。近百名義工及工作人員共同投入，讓傳統文化透過互動體驗融入現代生活。

現場將百年歷史的女性俱樂部華麗變身為中式庭院，在西式建築空間中融入東方美學，隨處...
現場將百年歷史的女性俱樂部華麗變身為中式庭院，在西式建築空間中融入東方美學，隨處可見燈籠、荷花等中式裝飾。（記者張宏／攝影）

主辦方，榮華心養基金會主席Cathy Lee表示，基金會由一群熱愛中國傳統文化的華人女性組成，致力於東方傳統藝術傳承、當代創新及跨文化交流。她表示，希望透過持續性的文化平台，讓傳統工藝與現代藝術、設計及生活美學相互結合。

精華 FAQ

  • 活動於10月31日在亞凱迪亞歷史地標女性俱樂部舉行，主打東方傳統文化結合西方節慶元素，透過藝術、市集與親子互動打造中西合璧的慶祝方式。

  • 主辦方將百年女性俱樂部布置成中式庭院，加入燈籠、荷花、仿古攤位與古裝演出，室內也以彩帶、燭光和燈飾營造出古典宅院與夢幻融合感。

  • EAST Bazaar集結36個品牌，涵蓋工藝、設計與表演，並安排掐絲琺瑯、點茶、茶果子等體驗，希望讓傳統文化透過互動走入現代生活並促進跨文化交流。

萬聖節 亞凱迪亞 鄭博仁

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