洛市首位女總工程師 李翠珍關注華埠

今年6月出任洛杉磯市總工程師的華裔李翠珍（Crystal Lee），成為歷來首位擔任該職位女性。（洛杉磯市府）

AI摘要 文章摘要整理： 華裔李翠珍出任洛杉磯市首位女總工程師，承諾以跨年度基建計畫改善華埠等較少獲投資社區，並擴大本地僱用與少數族裔參與。

從職業生涯早期經常成為會議室裡唯一女性，到如今領導洛杉磯 市公共建設，華裔 李翠珍（Crystal Lee）今年6月出任洛杉磯市總工程師（City Engineer），成為歷來首位擔任該職位的女性。

李翠珍接受本報專訪時表示，基礎設施不只是道路、橋梁和建築，更直接影響居民安全、生活品質及社區之間的連結。她上任後將推動跨年度資本基礎設施計畫，並關注包括華埠 在內、近年較少獲得工程投資的地區。

李翠珍在洛杉磯市府服務近20年，曾任職港務部門、市工程局及洛杉磯世界機場。出任市總工程師前，她擔任洛杉磯世界機場副執行主任，參與監督規模達320億美元的資本建設計畫。根據市工程局資料，李翠珍現時領導逾800名工程師、建築師以及技術和行政人員，每年管理超過500項工程，涉及約50億美元預算。工程範圍包括公共建築、橋梁、街道、公園、康樂設施，以及雨水和污水系統。

成為洛杉磯首位女性市總工程師，對李翠珍而言既是榮譽，也是一份責任，她由洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）任命。她坦言，職業生涯早期經常是會議室裡唯一的女性，在男性主導的工作環境中，曾感到自己並不真正屬於那個空間。

李翠珍對自己的華裔背景深感自豪。她的外祖母來自中國大陸，是一位堅強的傳統華人女性；祖母則出生於美國，曾在上世紀四、五十年代對亞裔並不友善的環境中，直面歧視及社會壓力。兩位長輩以不同方式成為她的榜樣。

李翠珍目前亦積極參與亞裔美國建築師與工程師協會的活動。她表示，自己沒有一位傳統意義上的職業導師，但亞裔專業社群後來成為她的集體支持網路，讓成員可以從文化及職業經驗上相互理解，並共同爭取公平機會。

對於華埠居民反映社區環境及設施老化，李翠珍表示，市工程局正與第一選區市議員Eunisses Hernandez合作，了解華埠及周邊地區的需要，目前已找出數處需要處理的人行道及其他老舊設施。市府並將透過鄰里議會、商業改善區、市議員辦公室及居民意見等渠道收集需求。

在工程機會方面，李翠珍表示，工程局將更有系統地推動本地僱用、學徒培訓及少數族裔承包商參與。符合資格企業可在RAMP LA平台登記相關認證資料，以取得市工程項目資訊與參與機會。