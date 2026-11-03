駐洛觀光組 行銷台灣

活動以台灣觀光最新推廣主題「100 Ways To Wonder 旅遊台灣 魅力無限」為主軸，透過美食、文化、自然、樂活、購物及浪漫六大主題，介紹台灣豐富多元的旅遊體驗。（觀光組提供）

AI摘要 文章摘要整理： 駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組在聖地牙哥舉辦推廣午宴，向當地旅遊顧問介紹台灣多元觀光、重遊獎勵與MICE優惠。

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處觀光 組攜手美國旅行顧問協會（ASTA）大聖地牙哥 分會，日前於聖地牙哥舉辦台灣觀光推廣午宴，吸引約30名當地旅遊顧問及業界人士參與。活動透過台灣旅遊介紹、原住民族文化手作體驗及旅遊優惠說明，展現台灣多元觀光魅力，協助業者掌握休閒及商務旅遊商機。

本次活動以台灣觀光最新推廣主題「100 Ways To Wonder 旅遊台灣 魅力無限」為主軸，透過美食、文化、自然、樂活、購物及浪漫六大主題，介紹台灣豐富多元的旅遊體驗，並分享如何依據旅客興趣與需求規畫客製化行程，讓每位旅客都能找到專屬的台灣玩法。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處攜手美國旅行顧問協會（ASTA）大聖地牙哥分會，日前於聖地牙哥舉辦台灣觀光推廣午宴。（觀光組提供）

活動也針對美國不同客群介紹來台旅遊優惠。在休閒旅遊方面，宣傳「重遊台灣 福氣加倍」國際旅客獎勵方案，符合資格的重遊旅客可參加抽獎，有機會獲得旅遊消費金，鼓勵旅客再次造訪台灣。

在商務旅遊方面，則介紹國際會展暨獎勵旅遊（MICE）專屬優惠，包括免費高鐵三日券、台灣好行乘車券及台灣觀巴遊程等，鼓勵旅客利用商務行程之餘走訪各地，體驗在地風情，並透過相關協助措施，提供業者更多產品規畫資源。

駐洛杉磯辦事處觀光組長林宜錚表示，南加是台灣重要的觀光市場，聖地牙哥更是拓展休閒與商務旅遊的重要據點。透過「#100WaysToWonder」，希望旅遊顧問認識台灣多元體驗，並將單次來台旅程延伸為探索各地的精彩之旅。目前會展及獎勵旅遊旅客享有專屬交通優惠與獎勵方案，正是業者規畫及推廣台灣旅遊產品的好時機。