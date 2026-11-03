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11月14日銀髮樂齡展 300伴手禮大放送

洛杉磯訊
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由世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於11月14日(六)在「哈仙達岡社...
由世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於11月14日(六)在「哈仙達岡社區中心」熱鬧登場。（世界日報活動組）

AI摘要

文章摘要整理：

世界日報主辦的2026銀髮樂齡生活展將於11月14日在哈仙達岡社區中心舉行，結合保險、園藝、中醫與旅遊講座，並提供免費參加與伴手禮抽獎。

世界日報主辦的「2026銀髮樂齡生活展」，將於11月14日(六)在「哈仙達岡社區中心」熱鬧登場，活動時間為上午10時至下午3時。本場活動結合健保資訊、園藝植栽、中醫保健及旅遊分享等多元主題，現場並準備有300份伴手禮袋於開場時發放(先到先得，送完為止)，以及好禮大抽獎等環節。活動免費參加、免費停車、無須報名，歡迎所有民眾一同共襄盛舉。

今年活動的講座主題相當豐富且實用，其中包括SCAN Health Plan、駿熹醫療保險服務公司(JAR Insurance)、佳信健保服務(Anneta Insurance Solutions)和福樂紀念公園等多家業者，將為民眾分析來年保險新制與權益。對於即將面臨健保選擇，或希望進一步了解自身醫療保障的民眾而言，現場多家保險公司提供免費諮詢服務，民眾除了可以聽取紅藍卡相關資訊，也能針對自身情況向現場專業人士詢問，掌握保險選擇及相關權益。

此次活動現場特別增加園藝植栽主題，邀請到南加州園藝達人許希聖親臨現場，與民眾分享如何在做園藝當中調整腳步，尋求生活樂趣。華美假期（APEX Travel）經理Angela格格也將分享出國旅遊如何選擇價格合理、行程舒適又有保障的旅行團，讓大家出門遊玩更安心。 

此外，現場也將邀請張國棟中醫師為民眾介紹如何預防心血管疾病，以及從中醫養生觀點出發，如何觀察身體狀況，並透過適當的日常調養，幫助維持身體機能與心血管健康。隨著天氣逐漸轉涼，如何透過日常飲食調養身體、維持元氣，民眾可藉此了解如何將中醫養生觀念融入日常生活，建立更完善的健康管理習慣。

活動免費參加、免費停車，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同感受健康生活的樂趣與便利。哈仙達岡社區中心地址：1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745。銀髮樂齡生活展活動諮詢熱線：323-268-4982分機600。

精華 FAQ

  • 活動將於11月14日(六)上午10時至下午3時，在哈仙達岡社區中心舉行，地址為1234 Valencia Ave, Hacienda Heights, CA 91745，且免費參加、免費停車。

  • SCAN Health Plan、JAR Insurance、Anneta Insurance Solutions等業者將解析來年保險新制與權益，並提供免費諮詢，協助民眾了解紅藍卡與自身醫療保障。

  • 現場有園藝植栽、中醫保健與旅遊分享講座，許希聖、Angela格格及張國棟中醫師都將出席；開場還發放300份伴手禮袋，並有好禮大抽獎。

世界日報 健保 醫療保險

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