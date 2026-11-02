不是萬聖節搗蛋 加州用大雞測駕駛是否禮讓 已多人中招

加州城市警方藉萬聖節交通執法，竟然有駕駛視而不見，不知禮讓小雞。（Petaluma市警察局臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 加州佩塔魯麻警方以巨型充氣小雞走上斑馬線，測試駕駛人是否禮讓行人，多數人合格但仍有人未注意到，藉此宣導萬聖節期間交通安全。

一隻巨大的黃色小雞走進加州 的一處行人穿越道，竟然還是有一些駕駛人沒有注意到牠。這隻小雞幾乎和成年人一樣高，頭上有鮮紅色的雞冠，還有一雙超大的橘色腳掌。牠的外型實在很難讓人忽略。

這個特殊的景象，是佩塔魯麻（Petaluma）市警察局在萬聖節 前夕舉辦的一項行人安全宣導活動。警方希望藉此測試駕駛人是否會在有人過馬路時停車禮讓。

警方沒有派出穿著一般服裝的警員走上斑馬線，而是選擇讓人穿上充氣小雞裝。這套服裝非常醒目，也讓警察局在測試駕駛人行車行為的同時，增添了一些趣味。

警方表示，大多數駕駛人都通過了測試。然而，有幾名遭攔查的駕駛人卻告訴警員，他們完全沒有看到那隻小雞。考慮到這套服裝如此巨大又色彩鮮豔，這樣的回答確實令人擔憂。

佩塔盧馬警察局分享的影片中，可以看到一名穿著充氣小雞裝的人走過有標線的行人穿越道。隨著每一步移動，巨大的黃色雞身也跟著上下彈跳，一雙橘色大腳則在路面上緩緩前進。

影片中有一個畫面，可以透過小雞頭部下方的開口，看見服裝裡面的人。當這名穿著小雞裝的人走過馬路時，路旁停著一整排汽車。

佩塔魯麻警察局以一句大家耳熟能詳的玩笑話，分享了這次活動的成果。

警方寫道：「昨天，我們終於解開了一個流傳已久的問題：為什麼小雞要過馬路？結果發現，原來是為了提升行人安全。」

這樣還看不見？

警方表示，大多數駕駛人都有注意路況、以安全的速度行駛，並且禮讓行人。不過，警員仍攔下了好幾名聲稱完全沒有看見小雞的駕駛人。

這也引出了一個顯而易見的問題：如果有人在大白天都能忽略一隻巨大的黃色小雞，那麼，當一名穿著普通衣服的人走上同一條斑馬線時，又可能發生什麼事？

警方呼籲駕駛人在接近行人穿越道時減速慢行，並留意道路兩側的情況。只要有人準備過馬路，駕駛人就應隨時做好停車的準備。

警方也提醒行人，應使用有標線的行人穿越道，並在踏入馬路之前，確認接近的車輛駕駛人已經注意到自己。

萬聖節增添趣味

這套小雞裝既呼應了萬聖節，也展現了佩塔魯麻當地的特色。警察局還開玩笑地表示，對這座城市來說，選擇一隻小雞來當宣導主角再自然不過了。

這項安全宣導活動也正值佩塔魯麻市準備舉辦萬聖節活動之際。在另一份公共安全公告中，市政府官員提醒駕駛人，節日期間要特別留意穿越馬路的兒童。

市府也提醒家庭，過馬路時應使用行人穿越道，並隨時注意周遭車流。

這項小雞安全宣導活動的經費，來自加州交通安全辦公室（California Office of Traffic Safety）提供的補助金。警方並未透露這次總共攔查了多少名駕駛人，也沒有說明是否開出了任何罰單。

至於那位穿著充氣小雞裝、花了一整天在街上走來走去的人，警察局最後還分享了一個好消息：

「這支影片的拍攝過程中，沒有任何一隻小雞受到傷害。」