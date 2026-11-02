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女攜帶25萬卡地亞珠寶入境 全補稅

記者邵敏／綜合報導
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一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）
一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，當事人入境時未如實申報。（CBP官網）

AI摘要

文章摘要整理：

一名全球入境會員自荷蘭返美時，未申報價值逾25萬美元的卡地亞珠寶，遭CBP查扣並啟動撤銷資格程序，也提醒旅客超額物品必須誠實申報。

一女子日前從荷蘭搭機返回美國，攜帶價值超過25萬美元（以下均換算成美元）的卡地亞（Cartier）珠寶，卻在入境時未如實申報，遭海關暨邊境保護局（CBP）查獲。海關人員不僅將手鐲、戒指等珠寶首飾全數查扣，還啟動撤銷當事人「全球入境計畫」（Global Entry）會員資格的程序。

CBP發布公告，該女子10月25日從荷蘭阿姆斯特丹搭機抵達美國境內，她是全球入境計畫會員。抵達後，她被海關要求接受二次行李檢查。

檢查過程中，女子起初告訴海關，她在海外只購買價值數千元的紀念品。然而，執法人員在她抵達前已取得相關資訊，得知她實際購買兩件價值不菲的卡地亞珠寶。這兩件珠寶分別是一條價值18萬3818元的卡地亞手鐲，以及一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，合計價值25萬1629元。

CBP表示，執法人員曾多次給予當事人申報珠寶的機會，但她始終沒有申報。直到海關人員告知已掌握她的購買資訊後，她才承認購買這兩件珠寶。她還表示，已經丟棄珠寶的包裝盒及購物收據。由於未申報境外購買的商品，CBP以未申報商品及涉嫌違反聯邦海關法律為由，將兩件珠寶全數查扣。

CBP提醒，多數情況下，旅客可享有800元的個人免稅額度；超過免稅額的商品可以帶回美國，但必須如實申報，超出部分可能需要繳納關稅。若隱瞞商品或未申報高價購買物品，可能面臨商品遭查扣、罰款及其他執法措施。

對經常往返中美兩地的華人旅客，尤其需要留意相關規定。從海外購買的珠寶、手表、名牌包及其他商品，即使是個人自用或送給親友，也不能因此認為不必申報。本報此前曾報導，華人林女士8月從亞洲返回洛杉磯，當時攜帶約460元的香奈兒化妝品，以及在日本購買的價值約1400元珠寶，準備送給朋友及客戶。最後，海關按照她攜帶物品1800多元的總價值，扣除800元免稅額後，要求補繳關稅，此事件還被記錄在當事人的入境資料中，未來再次入境時，可能增加被查驗機率。

價值18萬3818元的卡地亞手鐲被CBP查獲，當事人入境時沒有申報。（CBP官網...
價值18萬3818元的卡地亞手鐲被CBP查獲，當事人入境時沒有申報。（CBP官網）

精華 FAQ

  • 她從荷蘭阿姆斯特丹返美後，被要求二次行李檢查，卻未如實申報所攜帶的高價卡地亞珠寶，海關事前已掌握她的購買資訊，因此當場查獲。

  • 被查獲的物品包括一條價值18萬3818元的卡地亞手鐲，以及一枚價值6萬7811元的卡地亞戒指，兩件合計約25萬1629元，皆被海關全數查扣。

  • CBP表示，多數旅客可享有800元免稅額，但超過部分仍須如實申報並可能繳關稅；若隱瞞高價商品，除了查扣與罰款，還可能影響未來入境紀錄。

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