拿食物引誘幼犬靠近車輪再故意輾過去 亞裔婦被控罪

南加州橙縣亞裔75歲婦Hanh Minh Nguyen涉嫌用食物引誘一隻僅9周大的幼犬靠近車輛後輪，再故意開車輾壓，導致幼犬死亡。（聖塔安那警局）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州橙縣一名75歲亞裔婦涉嫌用食物引誘9周大幼犬到車輪旁後故意輾壓致死，監視器全程錄下，現已面臨聯邦與州級重罪指控。

南加橙縣 75歲亞裔 婦阮涵明（Hanh Minh Nguyen，音譯）涉嫌用食物引誘一隻僅9周大幼犬靠近車後輪，再故意開車輾壓，導致幼犬死亡。整個過程被住家監視器拍下，阮涵明日前面臨聯邦及加州 州級重罪指控，最高可判七年監禁。

聯邦檢察官於10月29日起訴安那罕居民阮涵明，她涉嫌「輾壓動物」重罪。檢方指出，案件發生於9月8日，地點在聖塔安那市West Park Lane 900號街區。

根據警方說法，監視器畫面顯示，一輛舊款Honda Odyssey廂型車的駕駛打開車門，將幼犬放出車外，接著在車下放置食物，引幼犬走向車輛後輪。隨後，駕駛向前開車，並讓車輛停在幼犬身上約15秒，才駛離現場。

獸醫解剖結果顯示，幼犬因頭骨遭輾壓、腦部受嚴重損傷死亡。檢查發現，幼犬在遭車輛碾壓後，仍存活數分鐘，期間承受嚴重身體痛苦。

聖塔安那警局透過自動車牌辨識系統追查涉案廂型車，最後在阮涵明車庫找到該車，並於10月1日將她逮捕。警方表示，阮涵明承認她是幼犬的主人，也承認曾將幼犬遺棄。

除聯邦指控，橙縣地方檢察官辦公室也已在橙縣高等法院對阮女提出州級重罪指控，包括虐待動物、身為照護者虐待動物，以及使用車輛作為武器的加重刑責。

這起事件引發執法人員及當地居民震驚。聯邦助理檢察官Bill Essayli表示，用食物引誘毫無防備的幼犬，再以車輛輾壓，是令人髮指的殘忍行為。

聖塔安那警局發言人Natalie Garcia形容，監視器畫面令人極度不安，直言這是她看過最嚴重的動物虐待案件之一。

目前，當局未公布阮涵明犯案動機，也未說明她為何遺棄寵物並用車輛輾壓牠。這起案件由聯邦調查局（FBI）與聖塔安那警局共同調查，並由聯邦檢察官辦公室負責起訴。

聯邦檢察官於10月29日對75歲的安那罕居民Hanh Minh Nguyen提出起訴，指控她涉嫌「輾壓動物」重罪。（聖塔安那警局）