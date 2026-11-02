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橙縣丹那岬中資旗下酒店 6億售出

記者啟鉻／綜合報導
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此次麗茲卡爾頓酒店出售給KSL Capital Partners，是中國方面逐步...
此次麗茲卡爾頓酒店出售給KSL Capital Partners，是中國方面逐步出售Strategic Hotels旗下酒店資產計畫的一部分。（酒店官網）

AI摘要

文章摘要整理：

丹佛投資公司KSL Capital Partners以約6億元買下位於丹那岬的麗茲卡爾頓酒店，該資產原由中資背景持有，現為中國方面出售旗下酒店資產計畫的一部分。

南加橙縣海濱度假勝地丹那岬（Dana Point）一座豪華酒店近日以6億元售出。根據當地媒體報導，總部位於丹佛（Denver）、專精投資高端酒店及旅遊業的KSL公司，成功收購這家豪華酒店。據媒體報導，酒店賣家與中國政府有關聯。

據橙縣紀事報報導，買家KSL Capital Partners似乎特別鍾情於太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）與Niguel Road交會一帶的地段。

這家總部位於丹佛、專門投資高端酒店及旅遊業的投資公司，近日剛收購一家名稱頗令人費解的豪華度假酒店：麗茲卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Laguna Niguel）。儘管酒店名稱中有 Laguna Niguel，但實際上，酒店坐落於丹那岬（Dana Point）一處可眺望海景的土地上。

房地產市場研究機構CoStar率先披露這項交易，但交易價格及買方的相關評論目前尚未公開。不過，Atlas Hospitality酒店業顧問公司負責人Alan Reay估計，這座擁有373間客房的度假酒店，成交價約為6億元。該酒店去年才剛完成耗資5000萬元的翻新工程。他表示，酒店是「位於無可取代地段的頂級房地產資產」並指出：「這類物業市場需求非常高，買家也願意支付更高價格。KSL是豪華酒店市場這個領域的領先投資公司之一。」

1984年，麗茲卡爾頓酒店開幕，為橙縣的高端旅遊業發展揭開序幕。酒店坐落於Salt Creek Beach上方的海岸懸崖頂端，居高臨下，可飽覽太平洋壯麗海景，地理位置相當優越。

買家KSL Capital Partners對這段海岸線也並不陌生。該公司過去曾擁有太平洋海岸公路另一側的一家豪華度假酒店，也就是目前擁有400間客房的Waldorf Astoria Monarch Beach Resort & Club。

與南加州許多高端度假酒店一樣，麗茲卡爾頓酒店的業權也曾多次易手。

早在2006年，總部位於芝加哥、專門投資豪華酒店的Strategic Hotels & Resorts公司，以3億3000萬元收購這家酒店。2015年，全球知名投資公司黑石集團（Blackstone）以60億元收購Strategic Hotels & Resorts。

一年後，黑石集團將Strategic Hotels & Resorts旗下大部分酒店資產，包括麗茲卡爾頓酒店及Montage Laguna Beach），以65億元出售給中國安邦保險集團（Anbang Insurance Group）。

然而，安邦保險隨後陷入財務困境，並遭中國政府接管。此後，中國政府透過另一家保險公司掌控Strategic Hotels & Resorts。

此次麗茲卡爾頓酒店出售給KSL Capital Partners，是中國方面逐步出售Strategic Hotels旗下酒店資產計畫的一部分。

專家表示，麗茲卡爾頓酒店是「位於無可取代地段的頂級房地產資產」並指出：「這類物業...
專家表示，麗茲卡爾頓酒店是「位於無可取代地段的頂級房地產資產」並指出：「這類物業市場需求非常高，買家也願意支付更高價格。KSL是豪華酒店市場這個領域的領先投資公司之一。」（酒店官網）

精華 FAQ

  • 被出售的是位於南加州橙縣丹那岬的麗茲卡爾頓酒店，雖名為 Laguna Niguel，實際坐落在可眺望海景的海岸懸崖地段，估計成交價約為6億元。

  • KSL Capital Partners是總部位於丹佛的投資公司，專精高端酒店與旅遊業資產，過去也曾投資同一海岸線附近的豪華度假酒店，對當地市場相當熟悉。

  • 酒店1984年開幕後多次易手，2006年由Strategic Hotels買下，2015年黑石集團收購該公司，2016年再賣給中國安邦，之後因安邦被接管而納入中方出售資產。

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