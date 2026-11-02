公民子女領福利 父母申請美綠卡不一定被拒

洛縣鄰里法律服務中心政策與行政倡導總監Lena Silver指出，依此次介紹的規則變動，2026年9月18日是重要分界，該日期後提交的親屬移民綠卡申請，才涉及此次變動。（記者劉子為/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 移民團體提醒，公共負擔審查不等於不能領福利，子女使用福利也不必然影響父母綠卡；民眾應先確認身分與申請途徑，再決定是否停用醫療與生活支持。

白卡不敢用、糧食券不敢領，連公民子女申請福利，也擔心影響父母拿綠卡 。基督教角聲醫療中心（HCHC）與洛杉磯 縣鄰里法律服務中心（NLSLA）10月30日聯合舉辦記者會，提醒移民家庭，公共負擔 審查並非人人適用，取消福利前，應先查清自己的情況，避免因恐懼而失去必要的醫療與生活支持。

鄰里法律服務中心政策與行政倡導總監Lena Silver表示，公共負擔是移民審查規則，不是公共福利的申請規則。簡單來說，符合資格領取福利，與使用福利是否影響某項移民申請，是兩個不同問題。

Silver指出，依此次介紹的規則變動，2026年9月18日是重要分界，該日期後提交的親屬移民綠卡申請，才涉及此次變動；已持有綠卡者，以及該日期前已提交相關申請者，不受此次變動影響。 洛杉磯縣鄰里法律服務中心列出新規則下，哪些福利可能納入公共負擔審查、哪些不列入考量。（記者劉子為╱攝影）

該中心法律助理Mona Lao說，移民官審查時，會綜合考量申請人的收入、健康、年齡、教育、家庭狀況及經濟擔保等因素，並非只看是否領過福利，更不是領過就一定被拒。

華人家長須留意，即使孩子是美國公民，父母申請綠卡時，仍可能被問及孩子領取福利的情況。Mona Lao表示，依新規則，相關資訊可能被用來評估父母的資產、資源及家庭財務狀況，但不代表父母就一定會被認定為公共負擔，或因此遭拒綠卡，仍須綜合其他因素判斷。

不同移民途徑的規定也有差異。Mona Lao以犯罪受害者U簽證為例，說明該途徑不適用公共負擔審查；若改走親屬移民申請綠卡，情況則可能不同。

Mona Lao另提醒，同一家庭並非每位成員都須符合福利資格。例如，父母不符合資格，仍可替符合資格的子女申請；不申請福利的父母，不必因此提供自己的社安號。家長應先確認誰是福利申請人，不要將子女的資格與自己的移民身分混為一談。

已持綠卡者也應區分一般換卡、入籍，與長期離境後返美的情況。對於有人詢問，離境超過180天、持回美證是否仍可能受影響，Silver表示，返美涉及不同規定，建議長期出國前先諮詢移民律師。

Silver強調，取消福利前，應先向持牌律師或司法部認可代表確認自身身分及移民途徑，不要只聽鄰居、朋友或代辦的說法。角聲醫療中心執行長朱牧華也呼籲，民眾有疑問可尋求該中心的保險顧問協助，不要因擔心移民政策而拖延看病。 角聲醫療中心執行長朱牧華（左）呼籲，民眾有疑問可尋求該中心的保險顧問協助，不要因擔心移民政策而拖延看病。（記者劉子為/攝影）