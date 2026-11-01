天普市獲州府資助150萬元 新建公園

天普市獲150萬元州府經費推動Sereno公園計畫，預計2027年春季動工。圖中左起為天普市議員Cynthia Sternquist、加州眾議員方樹強、天普市長文尚丞及副市長陳祥寧，共同展示支票。（天普市政府提供）

AI摘要 文章摘要整理： 天普市獲州府150萬元經費，將把5003 Sereno Drive原住宅地改建為公園，提供遊樂、健身與休憩空間，並已完成購地、設計與拆除作業。

天普 市居民未來將多一處休閒去處。市府獲150萬元州府經費，計畫將Sereno Drive一處原住宅用地改建為公園，設置兒童遊樂設施、戶外健身器材及家庭休憩空間，讓周邊居民就近享有綠地與戶外活動場所。

這筆經費由加州眾議員方樹強 協助爭取。方樹強日前與天普市長文尚丞、副市長陳祥寧、及社區民眾共同出席象徵性支票頒發活動。方樹強表示，希望增加居民使用綠地與休閒空間的機會，讓公園成為家庭相聚、鄰里交流的場所。

對這處公園基地，天普市副市長陳祥寧並不陌生。他表示，過去擔任義警時，曾因鄰居報警多次前往該址，如今對原住戶的後續情況感到欣慰，也期待土地轉型為公園後，能為附近鄰居帶來全新的開始。他感謝方樹強的支持，並指出天普市最大的挑戰是土地有限，但「土地有限不代表想像力也要受限」，應透過增加樹蔭、改善步道，讓每一塊土地發揮最大價值，盼未來更多居民走路就能到公園。

公園預定設於5003 Sereno Drive，占地約6500平方呎。根據方樹強辦公室公布的計畫，園內將設置以天然木材及岩石打造的兒童遊樂設施、遮蔭草坪、戶外健身器材，以及乾溪床與人行橋，結合自然景觀與休閒功能。

市府2024年9月完成土地收購後展開規畫，市議會2025年2月核准由景觀建築公司SWA負責設計，原有建物也在同年拆除。規畫期間，市府透過社區意見徵詢蒐集居民建議，並於2025年10月在基地舉辦工作坊，邀請居民就設計方案表達意見。

市議會今年5月5日審議概念設計時，市府估計工程建設及專案管理費約233萬1724元。市議會要求市府爭取外部經費，並研究增設步道、照明、寵物排泄物處理站，以及保障鄰近住戶隱私的圍欄等設施，同時評估周邊人行道與行人穿越道的改善需求。市府隨後提出的2026至2027會計年度預算草案，另編列10萬8000元用於公園人行道工程。市府9月報告指出，這筆150萬元州府經費將用於補助公園工程建設費。