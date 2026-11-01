加州科學中心前進太空 新展館11月13日開幕

加州科學中心攜手NASA噴射推進實驗室，將於11月13日開放全新航空暨太空中心，展出火星探測車、太空探測器及「奮進號」太空梭，並提供多項互動體驗。（加州科學中心提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州科學中心新館11月13日開幕，JPL將以互動展區呈現60年太空探索成果，並展示奮進號及多項珍貴文物。

加州 科學中心（California Science Center）與太空總署（NASA ）噴射推進實驗室（JPL）宣布，將在11月13日開幕的Samuel Oschin Air and Space Center展示太空探測器、火星 探測車及互動式科技設施，讓民眾了解太空探索歷程，並親身體驗機器人執行星際任務的過程。

City News Service報導，雙方近日宣布，噴射推進實驗室將參與新館內的Kent Kresa Space Gallery，介紹機器人任務如何探索地球、月球及其他星球。展廳將呈現噴射推進實驗室60年來的探索成果，包括經修復的「遊騎兵」（Ranger）月球探測器，「水手4號」（Mariner IV）太空船及「維京號」（Viking）登陸器模型等。

展廳也設有多項互動設施，參觀者可為迷你火星探測車編寫程式、打造執行行星探索任務的機器人太空船、探索太陽系外行星，並體驗太空船如何利用行星重力改變航道。觸控螢幕也將播放噴射推進實驗室專家的訪談。

噴射推進實驗室位於巴沙迪那，由加州理工學院管理，與加州科學中心已合作40年。此次擴建面積達20萬平方呎，設有三座多層展廳，啟用後將使加州科學中心的展覽空間增加近一倍，並展出100件航空與太空文物及100項科學、科技與工程互動設施。這也是加州科學中心30年整體發展計畫的最後階段。新館也將以垂直發射姿態展示太空梭「奮進號」（Endeavour），搭配真正的固體火箭助推器，以及現存最後一具符合飛行規格的外部燃料槽ET-94。