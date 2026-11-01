我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

加州科學中心前進太空 新展館11月13日開幕

記者張庭瑜╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州科學中心攜手NASA噴射推進實驗室，將於11月13日開放全新航空暨太空中心，...
加州科學中心攜手NASA噴射推進實驗室，將於11月13日開放全新航空暨太空中心，展出火星探測車、太空探測器及「奮進號」太空梭，並提供多項互動體驗。（加州科學中心提供）

AI摘要

文章摘要整理：

加州科學中心新館11月13日開幕，JPL將以互動展區呈現60年太空探索成果，並展示奮進號及多項珍貴文物。

加州科學中心（California Science Center）與太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）宣布，將在11月13日開幕的Samuel Oschin Air and Space Center展示太空探測器、火星探測車及互動式科技設施，讓民眾了解太空探索歷程，並親身體驗機器人執行星際任務的過程。

City News Service報導，雙方近日宣布，噴射推進實驗室將參與新館內的Kent Kresa Space Gallery，介紹機器人任務如何探索地球、月球及其他星球。展廳將呈現噴射推進實驗室60年來的探索成果，包括經修復的「遊騎兵」（Ranger）月球探測器，「水手4號」（Mariner IV）太空船及「維京號」（Viking）登陸器模型等。

展廳也設有多項互動設施，參觀者可為迷你火星探測車編寫程式、打造執行行星探索任務的機器人太空船、探索太陽系外行星，並體驗太空船如何利用行星重力改變航道。觸控螢幕也將播放噴射推進實驗室專家的訪談。

噴射推進實驗室位於巴沙迪那，由加州理工學院管理，與加州科學中心已合作40年。此次擴建面積達20萬平方呎，設有三座多層展廳，啟用後將使加州科學中心的展覽空間增加近一倍，並展出100件航空與太空文物及100項科學、科技與工程互動設施。這也是加州科學中心30年整體發展計畫的最後階段。新館也將以垂直發射姿態展示太空梭「奮進號」（Endeavour），搭配真正的固體火箭助推器，以及現存最後一具符合飛行規格的外部燃料槽ET-94。

精華 FAQ

  • Samuel Oschin Air and Space Center將於11月13日開幕，展出太空探測器、火星探測車與互動科技設施，讓民眾了解太空探索歷程，並體驗機器人執行星際任務。

  • JPL將在Kent Kresa Space Gallery介紹機器人任務如何探索地球、月球與其他星球，並展出修復後的Ranger月球探測器、水手4號太空船及維京號登陸器模型等成果。

  • 此次擴建面積達20萬平方呎，設有3座多層展廳，讓展覽空間幾乎增加1倍，並展出100件航空太空文物與100項互動設施，還會以垂直發射姿態展示奮進號。

火星 加州 NASA

上一則

南加華人泳賽規模增2成 年輕選手吸睛

下一則

美式傳統家宴式微 研究揭5原因扮推手

延伸閱讀

NASA公布「阿提米絲3號」任務最新安排

NASA公布「阿提米絲3號」任務最新安排
緊盯中國 NASA拚2年內載人登月、建基地

緊盯中國 NASA拚2年內載人登月、建基地
阿提米絲計畫

阿提米絲計畫
SpaceX、特斯拉評估合併 若成真估值逾3兆元

SpaceX、特斯拉評估合併 若成真估值逾3兆元
下月深圳APEC峰會 各國政要將見證中國神舟24升空？

下月深圳APEC峰會 各國政要將見證中國神舟24升空？

1年3起…黑色三角形UFO現身美軍秘密基地 時速1800英里

1年3起…黑色三角形UFO現身美軍秘密基地 時速1800英里

熱門新聞

11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的