南加華人泳賽規模增2成 年輕選手吸睛

僑福游泳學校派出的老中青選手在賽場上表現出色，並與LA華人游泳協會聯手競技，合計奪得25枚金牌。（受訪者鄧桂鳳提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加州華人游泳錦標賽參賽熱度上升，653人次創下較去年增2成的規模，年輕新秀與高齡泳將同場展現實力，賽事也推動社群交流與游泳普及。

美國華人 體育聯誼會日前舉辦2026南加州 華人運動會游泳錦標賽，吸引眾多游泳愛好者參賽。選手年齡層廣泛，最高齡者年逾九旬，不少中壯年選手也取得優異成績。值得一提的是，多名年輕選手初次參賽便表現亮眼，展現南加 州華人游泳運動的新生力量。

僑福游泳學校派出的選手在賽場上表現出色，並與LA華人游泳協會聯手競技，合計奪得25枚金牌。其中，年輕選手Ethan Chen和Jordan接受游泳訓練僅一年多，此次均是首次參賽，便有亮眼表現。他們與上屆金牌得主Judy Qiao攜手出賽，師生三人拿下12枚金牌。

年長選手也展現不凡實力。年逾七旬的鄧桂鳳獲得3金3銀；80歲的湯洪曾有多次跨海游泳經歷，此次再奪4枚金牌；年逾六旬的符偉文獲得5金，60歲的Joseph Wen則拿下1金1銀1銅。

鄧桂鳳表示，年齡從來不是追求游泳夢想的障礙。湯洪則說，自己多年來堅持游泳，除了鍛鍊身體、保持健康，也希望年紀漸長後仍能行動自如，生活獨立，不必事事依賴他人。

據了解，僑福游泳學校擁有五名資深教練，分別具有中國國家隊及省隊背景，累積豐富的訓練和比賽經驗。此外，學校也免費為自閉症兒童提供游泳技能培訓，推廣游泳運動。

本屆錦標賽主辦人袁保麟表示，今年參賽規模較去年進一步擴大，累計參賽者達653人次，增加約兩成。參賽團體包括僑福游泳學校、爾灣慈濟中文學校、富樂頓中文學校、北大南加校友會，以及來自聖地牙哥、橙縣好姐妹和Caltech Masters等團體，另有部分選手以個人身分報名參賽。

袁保麟表示，希望透過持續舉辦賽事，吸引更多不同年齡層的游泳愛好者參與，讓南加州華人游泳運動持續發展，也為更多年輕選手提供交流和切磋的平台。