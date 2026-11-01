我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

詐聯邦醫保4500萬 南加女醫師獲刑15年

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被告梅利揚（Violetta Mailyan）45歲、居住在格蘭岱市，經營一家名...
被告梅利揚（Violetta Mailyan）45歲、居住在格蘭岱市，經營一家名為「Healthy Way Medical Center」醫療診所務。（googl map）

AI摘要

文章摘要整理：

南加女醫師梅利揚因以虛假肉毒桿菌療程向Medicare詐領逾4500萬元，並偽造紀錄掩飾犯行，遭判15年徒刑、賠償3290萬餘元並沒收資產。

據KTLA電視新聞報導，南加一名女醫師因詐騙醫療保險" rel="154445">聯邦醫療保險（Medicare）超過4500萬元，並將詐騙所得用於維持奢華生活，近日遭法院判處15年有期徒刑。法官稱被告欺詐行徑「膽大妄為的程度幾乎令人難以置信」。

聯邦司法部表示，被告梅利揚（Violetta Mailyan）45歲、居住在格蘭岱市（Glendale），經營一家名為「Healthy Way Medical Center」醫療診所，該診所聲稱提供美容及整形相關服務。

檢方指出，聯邦醫療保險雖然提供有醫療必要、且患者經診斷患有慢性偏頭痛的情況下，給付肉毒桿菌（Botox）注射治療費用，但被告梅利揚卻申報並收取數千筆從未實際提供的注射療程費用。

檢方指出，其中一部分被告申報的數千筆肉毒桿菌注射療程，涉及金額超過1900萬元，但這些療程申報的日期，診所實際上都沒有營業。

法院文件指出，在整個詐欺期間，被告多次前往墨西哥、夏威夷、拉斯維加斯、賓州及紐約州度假期間，仍申報提供肉毒桿菌注射服務，藉此向聯邦醫療保險請款。法院文件顯示，她在墨西哥Cabo海灘度假休閒時，竟申報在加州為患者提供肉毒桿菌注射服務，請款金額超過20萬元。

被告利用詐騙所得購買多項奢侈品，包括兩輛特斯拉（Tesla）汽車，其中一輛為Cybertruck、一把價值1萬2000元的17世紀弩、一幅價值3000元的畫作，以及五處加州房地產。

當被告發現聯邦調查人員已開始調查此案後，檢方指出，她試圖掩蓋犯罪痕跡，偽造病歷及聯邦醫療保險受益人的簽名。其中一名患者在她聲稱接受治療的期間，實際上正被關押在聯邦監獄服刑。

法院文件還指出，被告將這些偽造紀錄提交給聯邦調查人員，企圖誤導調查方向。

被告於10月29日被判處15年有期徒刑，並被勒令向聯邦醫療保險（Medicare）支付3290萬餘元賠償金。法院另下令立即沒收被告總值超過1602萬的資產，包括房地產、證券及銀行存款等。

法官在宣判時指出，被告的詐欺行為「規模之大令人瞠目，持續時間之長也令人震驚」，其行徑「膽大妄為的程度幾乎令人難以置信」。

精華 FAQ

  • 她經營診所卻申報大量從未實際提供的Botox注射療程，部分請款期間診所根本未營業，藉此向Medicare收取鉅額費用，累計超過4500萬元。

  • 她在外出度假時仍聲稱替患者施打Botox，還偽造病歷與受益人簽名，甚至提交假紀錄誤導調查；其中有患者當時其實正在聯邦監獄服刑。

  • 法院判她15年有期徒刑，命其向Medicare賠償3290萬餘元，並立即沒收總值超過1602萬的房地產、證券與銀行存款等資產。

南加 聯邦醫療保險 醫療保險

上一則

瓊瑤女郎宋佳從演員變身作家 現身南加談創作

下一則

一人搭機遭收單座差價 惹爭議

延伸閱讀

涉醫療騙保20億 司法部起訴15人

涉醫療騙保20億 司法部起訴15人

法拉盛1.2億醫療詐欺案揭「買會員」內幕 長者不來中心反拿500元

法拉盛1.2億醫療詐欺案揭「買會員」內幕 長者不來中心反拿500元
經營日照中心涉白卡詐欺 韓裔母女被捕恐面臨15年徒刑

經營日照中心涉白卡詐欺 韓裔母女被捕恐面臨15年徒刑
南加父子檔設局6000人戒毒案 詐騙16億元史上最大

南加父子檔設局6000人戒毒案 詐騙16億元史上最大
涉安排年輕中國女子來美賣淫 華婦被捕

涉安排年輕中國女子來美賣淫 華婦被捕
偽造數千筆交易 芝男盜刷EBT卡得手近3000萬

偽造數千筆交易 芝男盜刷EBT卡得手近3000萬

熱門新聞

11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的