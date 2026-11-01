詐聯邦醫保4500萬 南加女醫師獲刑15年

被告梅利揚（Violetta Mailyan）45歲、居住在格蘭岱市，經營一家名為「Healthy Way Medical Center」醫療診所務。（googl map）

AI摘要 文章摘要整理： 南加女醫師梅利揚因以虛假肉毒桿菌療程向Medicare詐領逾4500萬元，並偽造紀錄掩飾犯行，遭判15年徒刑、賠償3290萬餘元並沒收資產。

據KTLA電視新聞報導，南加 一名女醫師因詐騙醫療保險 " rel="154445">聯邦醫療保險 （Medicare）超過4500萬元，並將詐騙所得用於維持奢華生活，近日遭法院判處15年有期徒刑。法官稱被告欺詐行徑「膽大妄為的程度幾乎令人難以置信」。

聯邦司法部表示，被告梅利揚（Violetta Mailyan）45歲、居住在格蘭岱市（Glendale），經營一家名為「Healthy Way Medical Center」醫療診所，該診所聲稱提供美容及整形相關服務。

檢方指出，聯邦醫療保險雖然提供有醫療必要、且患者經診斷患有慢性偏頭痛的情況下，給付肉毒桿菌（Botox）注射治療費用，但被告梅利揚卻申報並收取數千筆從未實際提供的注射療程費用。

檢方指出，其中一部分被告申報的數千筆肉毒桿菌注射療程，涉及金額超過1900萬元，但這些療程申報的日期，診所實際上都沒有營業。

法院文件指出，在整個詐欺期間，被告多次前往墨西哥、夏威夷、拉斯維加斯、賓州及紐約州度假期間，仍申報提供肉毒桿菌注射服務，藉此向聯邦醫療保險請款。法院文件顯示，她在墨西哥Cabo海灘度假休閒時，竟申報在加州為患者提供肉毒桿菌注射服務，請款金額超過20萬元。

被告利用詐騙所得購買多項奢侈品，包括兩輛特斯拉（Tesla）汽車，其中一輛為Cybertruck、一把價值1萬2000元的17世紀弩、一幅價值3000元的畫作，以及五處加州房地產。

當被告發現聯邦調查人員已開始調查此案後，檢方指出，她試圖掩蓋犯罪痕跡，偽造病歷及聯邦醫療保險受益人的簽名。其中一名患者在她聲稱接受治療的期間，實際上正被關押在聯邦監獄服刑。

法院文件還指出，被告將這些偽造紀錄提交給聯邦調查人員，企圖誤導調查方向。

被告於10月29日被判處15年有期徒刑，並被勒令向聯邦醫療保險（Medicare）支付3290萬餘元賠償金。法院另下令立即沒收被告總值超過1602萬的資產，包括房地產、證券及銀行存款等。

法官在宣判時指出，被告的詐欺行為「規模之大令人瞠目，持續時間之長也令人震驚」，其行徑「膽大妄為的程度幾乎令人難以置信」。