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花5.8萬買賓士車 DMV已過戶 卻突遭強制收回 原因…

記者張庭瑜/綜合報導
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洛杉磯一名17歲高中生花5萬8000元購買二手賓士，表示購車前曾到DMV確認產權...
洛杉磯一名17歲高中生花5萬8000元購買二手賓士，表示購車前曾到DMV確認產權，車輛卻在三個月後遭收回，多年存下的大學基金因此泡湯。（AI生成示意圖）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯17歲高中生購買二手賓士後，雖曾查驗產權仍在3個月後遭收回，疑因DMV作業失誤與身分詐騙交織，讓他損失車輛與積蓄。

查過車輛歷史紀錄，也親自到DMV確認產權，買來的車卻仍遭收回。洛杉磯一名17歲高中生花5萬8000元購入二手賓士，三個月後才發現交易疑涉身分詐騙，DMV也可能在處理產權時出現疏失。他原想靠整修轉售這輛車賺取大學學費，如今不僅失去車輛，連高中四年存下的積蓄也一併落空。

根據ABC7電視台報導，Arrod Berjis是一名高中畢業班學生，他在汽車交易網站Autotrader看到一輛2019年賓士C63 AMG轎車，以5萬8000元買下，打算整修後轉售。

經過三個月整修，Berjis找到一名願意出價7萬5000元的買家，沒想到就在預定交易前一晚，車輛突然不翼而飛。他起初以為汽車遭竊，向洛杉磯市警局報案，才得知車輛已被收回。拖吊公司告訴他，收車是依汽車買賣公司Carvana指示執行。

Berjis表示，DMV核發的產權文件及他自行調閱的Carfax車輛歷史報告，都未列出任何抵押權人。為求謹慎，他付款前還與賣家一同前往DMV核實產權。產權也沒有問題，他才放心支付購車款。

然而，車輛遭收回後，他再度前往DMV尋求解釋，原有產權證明卻被收走。據他轉述，DMV人員解釋，辦理產權移轉時，有時可能忽略先前的文件，誤將抵押權解除，並向買方核發新的產權證明；他取得的文件便因這項錯誤而被認定無效。Berjis認為，這可能是作業疏失，也可能涉及詐欺。

DMV表示，案件仍在調查中，無法評論。洛杉磯市警局已展開調查，但Berjis表示，賣家使用的身分及相關文件均為偽造，使警方追查更加困難。他希望Carvana能歸還車輛，或賠償5萬8000元購車款。

精華 FAQ

  • 他是在Autotrader看到2019年賓士C63 AMG後決定購買，原本打算先整修再轉售，賺取差價作為大學學費來源，沒想到最後卻連本帶利受損。

  • 他曾看DMV核發文件、查Carfax，還親自與賣家到DMV確認產權，但事後被告知過戶時可能誤把抵押權解除，原文件因此被認定無效。

  • DMV表示案件仍在調查，洛杉磯市警局也已介入，但因賣家身分疑遭偽造而增加追查難度。Berjis希望Carvana歸還車輛，或退還5萬8000元購車款。

洛杉磯 詐騙 賓士

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