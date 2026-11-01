一人搭機遭收單座差價 惹爭議

美國航空和美聯航在某些航班上對單人旅客收取比兩人或兩人以上團體旅客更高的票價，價差達百元。（記者張宏╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國航空與聯航在部分航班對單人旅客收取較高票價，平均加價數十至百元，引發爭議；研究顯示此現象並非全面，但已讓單人乘客感到被不公平對待。

單人旅客有什麼錯？住旅館被收單房差，現在坐飛機都要被收「單座差」。美國航空和美聯航在某些航班上對單人旅客收取比兩人或兩人以上團體旅客更高的票價，價差達百元，此舉引發單人旅客的憤慨。

《精打細算旅人》（Thrifty Traveler）一項研究發現，美國航空和聯合航空 對單人旅客收取比兩人或兩人以上團體旅客更高票價的現象並非普遍存在，但足以引起警惕，尤其是阿拉斯加航空、達美航空 和西南航空 並沒有採取這種做法。

Simple Flying報導，這種定價策略在郵輪或旅館更為常見，因為在這些地方，單人乘客很可能與情侶共用同一空間。但在飛機上，無論乘客是獨自出行還是結伴而行，每個乘客都擁有自己的座位，這種趨勢似乎更成問題，尤其是考慮到美國航空和聯合航空都已推出扶持單人旅客的舉措。

《精打細算旅人》的統計方法很簡單，在未來11個月裡，隨機抽取美國五大航空公司各1000條航線，分別查詢航班資訊。最終結果顯示，美國航空33.5%的航班有單人旅客票價上漲的情況，平均漲費超過90元。報告中還列舉一個尤為令人震驚的例子：今年12月15日邁阿密飛往夏洛特的航班單人經濟艙機票需要支付496元。然而如預訂時增加一名乘客，經濟艙票價則降至平均每人155元。據View From The Wing網站報導，其邏輯是單人出行者更有可能是商務旅客，但這並非總是如此。

《精打細算旅人》於2025年春季首次發表關於此主題的研究，當時引發的軒然大波足以促使航空公司改變做法。然而去年7月美聯航又開始提高單人旅客的票價，據報導漲幅高達70%。一年多過去了，美聯航仍延續這項做法。

據最新報告，美聯航的此類漲價現象並不普遍，在調查的美聯航航班中，僅有10.6%航班出現此類漲價，平均漲費為64元。不過部分航班的漲幅更為驚人，2月從紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）飛往聖塔安那的航班票價上漲105元。令人擔憂的是，與《精打細算旅人》在2025年春季發布的初步報告相比，單人飛行機票價格上漲的情況已從一種罕見且隨機的現象轉變為一種更為普遍的現象。

由於燃油價格上漲，今年所有航班的機票價格都已上漲，對於單人飛行的人來說，這種額外的「懲罰」無疑令人不快。美國航空和聯航被列為懲罰單人旅客最嚴重的航空公司，這兩家航空公司還都曾推出過讓單人旅行更便捷的應用程式導航、客服熱線和座位偏好設定等功能，有助幫助獨自出行的旅客。

早在2025年春季《精打細算旅人》首份報告中就點名批評達美航空，當時達美針對單人旅客額外收費政策僅適用於美國國內航線。但是到去年5月，由此引發的強烈反對迫使達美改變這一做法，單人旅客和商務旅客再次與團體旅客收取相同票價。

有民眾建議一次購買兩張機票，然後在24小時免費取消第二張機票，這樣雖比較麻煩，但同樣也是單人旅客對航空公司這種區別對待的反擊。