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憂物價、遣返 不少華人選民化為投票動力

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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華人記者榮筱箐在簡報會上表示，物價上漲與移民執法是華人選民關注的重要議題，今年社...
華人記者榮筱箐在簡報會上表示，物價上漲與移民執法是華人選民關注的重要議題，今年社區投票意願較以往強烈。（線上簡報會截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

期中選舉倒數之際，物價壓力與移民執法不安正推動華人選民提高投票意願，族裔媒體也積極協助社區理解政策並參與選舉。

期中選舉進入倒數，物價高漲與移民執法帶來的不安，正牽動華人選民的投票意願。美國社群媒體（American Community Media）10月30日舉行線上簡報會，邀請多家族裔媒體分享社區觀察。華人記者榮筱箐表示，當地華人參與本次選舉的意願明顯強烈，許多人認為，選舉結果將影響美國未來至少兩年的走向，與自身生活息息相關。

榮筱箐指出，相較過往選舉，今年社區的投票熱情格外突出。目前沒有華人社區的獨立投票統計，但從採訪與現場觀察，不少華人積極前往投票所。選民對生活與政策的憂慮，比以往更加迫切。

物價與通膨是不同政治立場選民的共同關切。她表示，各種開銷增加，民眾普遍感受到生活成本壓力。對選民而言，選舉議題直接反映在日常支出，以及家庭能否維持原有生活水準。

移民執法則讓部分華人社區承受另一層壓力。榮筱箐表示，她接觸的不少民眾擔心遣返行動，相關影響也已延伸至商業活動。在紐約布碌崙日落公園、皇后區法拉盛等華人聚居地，一些餐館顧客減少，長途巴士乘客也變少，因為有人開始減少出行。

這類變化使移民政策不再只是身分問題，也牽動店家營收與社區經濟。她並提到，「公共負擔」相關政策同樣引發關注；對許多具有移民背景的家庭而言，移民制度的變動會直接影響日常生活與家人。

不過，華人選民的政治態度並不一致。榮筱箐觀察，社區內也有部分保守派華人支持強硬移民政策，並積極投票。她在微信上看到，過去曾廣泛流傳的移民大篷車照片，如今再度出現。不同立場的選民，都可能因移民議題而受到動員。

面對複雜的選舉資訊，中文媒體也扮演協助參與的角色。榮筱箐表示，族裔媒體長期追蹤候選人、選民與競選活動，能掌握社區脈動，減少外界以刻板印象理解華人。同時，媒體也提供選民登記、提前投票截止時間、投票所查詢及公投題目解說，幫助讀者將關注轉化為實際參與。

與會的India Currents發行人兼執行長Vandana Kumar則提醒，關心政治不一定等於走進投票所。有人受移民身分限制，沒有投票資格；也有人雖能投票，卻懷疑參與是否有用。如何說明政策與生活的關聯，讓民眾理解自己的參與方式，仍是族裔媒體面對的重要工作。

精華 FAQ

  • 報導指出，物價上漲、通膨壓力與移民執法的不安，讓許多華人認為選舉結果會直接影響生活與未來2年的走向，因此投票意願明顯升高。

  • 部分華人擔心遣返行動，導致出行與消費意願下降，像布碌崙日落公園、法拉盛等地餐館客流與長途巴士乘客都變少，連帶影響店家營收。

  • 中文族裔媒體持續追蹤候選人與競選活動，並提供選民登記、提前投票截止時間、投票所查詢及公投解說，幫助社區把關心政治轉為實際參與。

投票 移民

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