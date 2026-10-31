涉色情、毒品、擾民 韓國城恐禁新設卡拉OK

洛杉磯韓國城部分卡拉OK場所引發噪音與治安爭議，市議員提案暫停核發新的卡拉OK包廂營業許可45天，並加強警方執法。（AI生成示意圖）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯韓國城卡拉OK因噪音、醉客滋擾及涉色情毒品傳聞引發爭議，市議員赫特提案暫停核發新許可45天並加強警方查緝。

深夜喧鬧、醉客滋擾，洛杉磯 韓國城部分卡拉OK場所長期引發居民不滿，更傳出涉嫌色情、毒品及無照賣酒等問題。加州 郵報報導，洛杉磯市議員赫特（Heather Hutt）日前提出動議，要求暫停核發新的卡拉OK包廂營業許可45天，並撥款7萬5000元加強警方執法，整頓違規營業亂象。

赫特指出，韓國城近年卡拉OK包廂快速增加，現行許可核發與執法機制難以因應，衍生公共安全及違規營業問題。提案擬從第十選區重建基金撥出7萬5000元，轉入市警局警員加班預算，供負責韓國城治安的奧林匹克分局（Olympic Division）調查涉嫌色情、毒品等非法活動，並查核現有業者是否遵守營業許可規定。

當地卡拉OK業者的營業爭議由來已久。據韓文媒體Korea Daily報導，奧林匹克分局警員2023年曾召集20多名卡拉OK業者，針對逾時營業、賣淫、毒品交易及涉嫌逃稅等問題提出警告，也關注部分商家使用登記在他人名下的信用卡刷卡機。

位於西第八街3300號的一家卡拉OK，2024年曾引發附近居民及商家不滿，共有104人提出異議，反映深夜噪音、醉客滋擾及疑似非法營業等問題。一年長居民表示，深夜常在家中聽見醉客喧鬧；另有鄰居指稱，曾見顧客未穿褲子走出店外。

除加強執法，赫特的提案也要求市府規畫局研擬新的卡拉OK管理規範，涵蓋公共安全、營運透明度、勞工保障及營業標準，並納入緊急生效條款，使相關法令獲准後能在法律允許的最短時間內實施。暫停核發新許可的措施擬先實施45天，未來可能延長一年。

該項提案並非要求現有卡拉OK業者停業，而是暫停核發新許可，同時加強對既有業者的違規調查與許可查核。目前動議已送交洛杉磯市議會規畫與土地使用管理委員會審查，若獲通過，仍須送交市議會全體表決。