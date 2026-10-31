回應正妹AI虛擬影片談性姿勢 NBA悍將哈波被指上當
NBA傳奇哈波誤看AI生成的假影片，對誤導性回答留言回應，因內容露骨又被網友抓包，成為社群平台上的尷尬話題。
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NBA傳奇哈波誤看AI生成的假影片，對誤導性回答留言回應，因內容露骨又被網友抓包，成為社群平台上的尷尬話題。
加州郵報報導，現今社會，由生成式人工智慧（AI）產生的虛假內容讓人防不勝防；更令人尷尬的是，當事人在公開社群平台中招，留下本該私下討論的發言–這正是五屆NBA總冠軍得主哈波（Ron Harper）遭遇的窘境。
哈波是馬刺隊新星迪倫（Dylan Harper）與塞爾提克隊後衛小朗（Ron Harper Jr.）的父親，近日在一支由AI生成的影片中受騙。片中女子看似為洛杉磯加大" rel="155119">洛杉磯加大（UCLA）的亞裔女大生排球隊員。
影片中，該AI女子被問及：「妳最喜歡的位置是什麼？」她回答：「反騎乘位（一種性愛姿勢）。」隨後提問者才提醒，問的是排球場上的防守位置，而非性愛體位。
這段短片迅速在網路瘋傳，截至10月30日已有百萬播放量，也引來哈波的注意。他在底下留言回應：「這可是妳自己說的……（You said it…）」。
儘管大批網友留言提醒他上當受騙、那只是一段AI虛擬影片，且哈波的回應已被點擊突破82萬次，在過了近16小時後，仍掛在社群平台X上未被刪除。
哈波球員生涯共斬獲五座總冠軍，其中三座是在1990年代隨公牛王朝拿下，隨後於2000年與2001年隨湖人隊奪得最後兩座冠軍。
職業生涯早期的哈波曾是頂尖得分手，但他在這兩支NBA王朝球隊中最大的貢獻，莫過於滴水不漏的外線大鎖防守。然而，昔日在球場上從未輕易被對手假動作晃倒的防守悍將，如今卻栽在一支AI影片的騙局之中。
他在社群平台X上看到一段AI生成的影片，片中女子被偽裝成UCLA亞裔女排球員，回答內容又帶有性暗示，讓他誤以為是真人受訪後留言回應。 他留言寫下「這可是妳自己說的……」，但許多網友隨即提醒那只是AI虛擬影片。由於留言未刪除且曝光量高，迅速成為網路熱議焦點。 哈波職業生涯拿下5座總冠軍，曾是公牛與湖人王朝的重要防守球員，向來以外線防守見長，如今卻在AI假影片上失手，形成強烈反差。
精華 FAQ
他在社群平台X上看到一段AI生成的影片，片中女子被偽裝成UCLA亞裔女排球員，回答內容又帶有性暗示，讓他誤以為是真人受訪後留言回應。
他留言寫下「這可是妳自己說的……」，但許多網友隨即提醒那只是AI虛擬影片。由於留言未刪除且曝光量高，迅速成為網路熱議焦點。
哈波職業生涯拿下5座總冠軍，曾是公牛與湖人王朝的重要防守球員，向來以外線防守見長，如今卻在AI假影片上失手，形成強烈反差。
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