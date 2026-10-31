LAX自動旅客捷運系統爭議 成洛杉磯市長選戰攻防焦點

LAX耗資數十億元興建的自動旅客捷運系統列車仍處於測試階段，必須連續30天成功運行，才能進入後續驗收程序。（LAX提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯機場SkyLink捷運系統因工程延誤、成本超支與測試疑似電氣事故引發爭議，並成為洛杉磯市長選戰中的攻防焦點。

洛杉磯 國際機場" rel="154527">洛杉磯國際機場 （LAX）耗資數十億元興建的自動旅客捷運系統（Automatic People Mover），近期再度因工程延宕、預算超支及測試期間疑似發生電氣事故引發爭議。而該公共建設工程也成為洛杉磯市長選戰的攻防焦點。

名為SkyLink的自動旅客捷運系統，主要目的是連接洛杉磯國際機場各航廈、停車設施及大眾運輸，讓旅客未來能夠透過列車在機場內移動，減少對私人汽車及接駁巴士的依賴。

洛杉磯時報報導，該項目2019年動工，最初預定2023年啟用，工程預算約33億元，但施工歷經多次延期，成本也大幅增加。目前項目已超支約13億至14億元，最新預估啟用時間延至2027年2月，實際通車日期仍存在不確定性。

SkyLink工程延誤涉及行政協調、法律訴訟及技術問題等多重因素。項目承包商LINXS已對洛杉磯市政府提起訴訟，指洛杉磯世界機場管理局（LAWA）毫無根據的將延誤責任歸咎開發商。LINXS表示，LAWA與洛杉磯水電局（LADWP）之間，針對使用太陽能為列車供電的相關協議存在爭議，影響工程進度。

目前列車仍處測試階段，必須連續30天成功運行，才能進入後續驗收程序。若測試期間出現不符合要求的情況，測試程序可能必須重新開始。但近期曝光測試影片引起外界對列車安全及設備可靠性的關注。據承包商LINXS於10月發布的報告，9月23日及25日，列車測試期間共記錄到三次電弧閃光（Arc Flash）事件。網路流傳影片疑似顯示軌道區域發生電氣爆炸，引發外界對軌道及相關供電設備是否受損的疑慮。

洛杉磯世界機場管理局表示，在大型軌道交通工程測試階段，出現電弧閃光並非罕見現象，測試的目的正是找出並排除設備問題，相關異常區域目前已完成修復。

SkyLink工程爭議持續延燒，也成為洛杉磯市長選戰重要議題。洛杉磯市議員、市長候選人拉曼（Nithya Raman）公開批評現任市長貝斯（Karen Bass）未能有效監督大型公共建設，導致工程一再延宕、預算持續增加。

貝斯則反擊，指拉曼身為市議員，過去也曾投票支持相關合約，不應將工程問題完全歸咎現任市長。