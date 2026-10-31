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電影宣傳出奇招 真人住廣告牌

記者張宏╱洛杉磯報導
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恐怖片《痴迷》推出許願柳相關周邊，售價和影片一樣是6.99元，推出兩個小時即售罄...
恐怖片《痴迷》推出許願柳相關周邊，售價和影片一樣是6.99元，推出兩個小時即售罄。（One Wish Willow Youtube截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

好萊塢為搶注意力，將電影宣傳升級為沉浸式體驗，透過真人住進廣告牌、手機互動與4DX等做法，讓觀眾在現實中感受電影。

《奧德賽》4DX模擬翻滾噴水、《最後孤屋》（The Last House）讓真人住進廣告、《痴迷》（Obsession）推出許願柳兩個小時售罄…在串流平台、短視頻和社媒爭奪注意力的時代，傳統電影宣傳為吸引眼球越玩越大，不再滿足單一廣告宣傳，而是製造可以自行傳播的事件、打卡點和真實沉浸感。

2026年的美國電影公司，開始把電影中的人物、道具和場景直接搬進現實，月前有人真的住進洛杉磯30呎高的廣告牌。8月6日至8日，Sunset大道一塊約30呎高的廣告牌被改造成電影《最後孤屋》裡的房子，一名真人演員住在裡面。他吃飯、看書、玩牌，還透過白板與街上路人互動。透明窗戶讓行人可以直接看到「屋內」生活。本報記者曾前往Sunset大道看到這個巨大廣告牌，屋內開著檯燈，真的有人躺在裡面的床上，還時不時向外揮動手臂與觀看者互動。

這種宣傳手法顯示好萊塢近年一個重要方向，不再只宣傳「電影值得看」，而是宣傳「你必須親自體驗它」。讓電影裡的電話或產品在現實世界出現，是好萊塢慣常玩法，觀眾看到廣告、拿到電話號碼，再透過文字訊息和角色互動，宣傳本身就成為電影故事的延伸。例如2024年上映的恐怖片《Longlegs》，在沒有標示片名的廣告牌上放置電話號碼，觀眾打電話後會聽到電影反派的預錄訊息。

今年5月上映的恐怖片《痴迷》，故事核心是一個願望成真後，愛情逐漸變成病態執著。宣傳方把這種玩法推進到觀眾的手機，洛杉磯和紐約的廣告牌上寫著「Text me?」，提供電話號碼724-876-4554。觀眾發簡訊後，會收到女主角Nikki逐漸變得詭異、執著的訊息，而電影中的神秘道具「許願柳」（One Wish Willow）被做成真實商品。官方甚至推出相關周邊，售價和影片一樣是6.99元，推出兩個小時即售罄；其做的許願柳廣告視頻現在已達670萬次的觀看。

2023年電影《芭比》是最經典的沉浸式營銷案例之一，華納兄弟與Mattel把電影中的馬里布DreamHouse搬到現實，並與Airbnb合作，以影片角色Ken的名義推出限量免費住宿。觀眾看到的不是一張DreamHouse海報，而是一棟真的可以進去、拍照、體驗的房子。

月前上映的《奧德賽》採取更加全方位的沉浸式路線，電影上映前後，宣傳大量圍繞特洛伊木馬等史詩意象展開。除首映時在倫敦設置巨大特洛伊木馬裝置，在美國影院內，觀眾除IMAX、70mm和Dolby等高規格版本，也可以選擇影院體感技術4DX，讓座椅運動、氣流等效果把海上航行和戰鬥轉化成身體體驗。這些玩法背後有一個共同趨勢，電影宣傳不再只是讓觀眾知道一部電影，而是讓觀眾在現實生活中真的「感受」它。

今年8月6日至8日，Sunset大道一塊約30呎高的廣告牌被改造成電影《最後孤屋...
今年8月6日至8日，Sunset大道一塊約30呎高的廣告牌被改造成電影《最後孤屋》裡的房子，一名真人演員住在裡面。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 報導指出，電影宣傳不再只靠海報和預告，而是把電影元素搬進現實，做成能互動、能打卡、能自我傳播的沉浸式事件，以吸引社媒時代的注意力。

  • 宣傳方在Sunset大道把約30呎高的廣告牌改造成電影裡的房子，安排真人演員住在裡面吃飯、看書、玩牌，並透過透明窗與白板和路人互動。

  • 除了《最後孤屋》，還有《痴迷》用電話簡訊互動與真實周邊製造話題，《芭比》把DreamHouse搬進現實，以及《奧德賽》以4DX和大型裝置強化體驗。

好萊塢 洛杉磯

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