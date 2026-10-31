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華人移民紀實《我們的美國故事》英文版面世

記者張宏／哈岡報導
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美國華人講述自己美國故事的文集《我們的美國故事》（Our American St...
美國華人講述自己美國故事的文集《我們的美國故事》（Our American Stories）英文版新書發表會在哈岡舉行。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

《我們的美國故事》英文版於哈岡發表，透過54篇華人移民紀實呈現華人在美國的奮鬥與貢獻，並計畫續推相關系列作品。

《我們的美國故事》（Our American Stories）英文版新書發表會，10月29日在哈岡舉行，文集策劃者、編委、作者代表及翻譯團隊齊聚一堂，共同見證這部記錄華人移民生活、奮鬥與貢獻的作品，以英文形式走向更廣泛美國讀者。

《我們的美國故事》由美中和平友好協會與美國洛杉磯華文作家協會共同主辦，總策畫鹿強表示，今年正值美國建國250年，華人要以自己的方式參與這一歷史時刻，希望借助故事和文字的形式，留下具有長遠意義的文化成果。文集面向全美徵集並記錄華人在美國的真實故事，為美國華人移民史留下珍貴的民間文字見證。

美國華人講述自己美國故事的文集《我們的美國故事》（Our American St...
美國華人講述自己美國故事的文集《我們的美國故事》（Our American Stories）中英文雙冊。（記者張宏／攝影）

他說，美國歷史不僅由政治人物和重大事件構成，也由一代代移民共同書寫。華人從早年參與鐵路建設，到活躍於科技、教育、醫療、商業及文化等領域，始終是美國社會不可或缺的一部分。徵文活動共收到130餘篇作品，93篇紀實作品收入中文版，而英文版則精選54篇翻譯出版，期望讓不同族裔讀者及在美國成長的華二代能直接了解華人先輩的奮鬥歷程。《我們的美國故事》英文版不是結束而是開始，未來計畫出版《我們的美國英雄》，集結在人工智能和政商教育等華人英雄人物的故事。

英文版新書發表會也吸引主流娛樂和體育人士參與。（記者張宏／攝影）
英文版新書發表會也吸引主流娛樂和體育人士參與。（記者張宏／攝影）

主編黃宗之表示，英文版全書分為六輯，涵蓋華人與美國歷史、建設美國、移民生活、家庭與世代、文化傳承及文化交流等主題。作者背景多元，既有學者、科學家、工程師、企業家和藝術家，也有護士、普通勞動者及社區志願者。作品不僅記錄成功，也呈現移民面對語言障礙、文化差異、生活挫折與家庭責任時的堅持和成長。

《我們的美國故事》主創人員合影，（左起）北奧、趙瓊、鹿強和黃宗之。（記者張宏／攝...
《我們的美國故事》主創人員合影，（左起）北奧、趙瓊、鹿強和黃宗之。（記者張宏／攝影）

英文翻譯工作主要由旅美藝術家、作家趙琼博士統籌，紐約世界藝術出版社年輕譯者Daniel Schicktanz、Yilun Cai、Mandi Hu等參與翻譯，陳峰教授與趙榮信教授負責最終審校。

精華 FAQ

  • 英文版新書發表會於10月29日在哈岡舉行，文集策劃者、編委、作者代表與翻譯團隊齊聚，見證這部作品以英文形式走向更廣泛的美國讀者。

  • 徵文共收到130餘篇作品，中文版收錄93篇，英文版精選54篇出版，目的是讓不同族裔與華二代了解華人移民在美國的真實歷程與貢獻。

  • 英文版分為六輯，涵蓋歷史、建設、移民生活、家庭世代、文化傳承與交流；由趙琼博士統籌翻譯，並計畫未來出版《我們的美國英雄》。

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