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奇諾岡長青會聯歡 80歲楊文章任會長

記者啟鉻／奇諾岡報導
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奇諾岡歡樂年華長青會2027年會長楊文章（左）、前任會長Jason Zhao（中...
奇諾岡歡樂年華長青會2027年會長楊文章（左）、前任會長Jason Zhao（中）、新任副會長邱啟宜（右）在活動中合影。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

奇諾岡歡樂年華長青會舉辦萬聖節聯歡會並公布新幹部，80歲楊文章接任會長，未來將延續課程並增加旅遊、AI及烹飪活動。

奇諾岡歡樂年華長青會（New Happy Life Senior Club）29日舉辦「金秋歡樂嘉年華感恩萬聖節聯歡會」，吸引170多成員參加。活動中，該會宣布新任幹部名單，由楊文章接任2027年會長，邱啟宜擔任副會長，卸任會長Jason Zhao則轉任祕書長。參與者以歌舞、美食及萬聖節創意裝扮，共度歡樂時光。

即將接任會長的楊文章雖已80歲，仍精神飽滿，樂於繼續投入社區服務。他表示，過去曾擔任長青會財務長6年，也是匹克球隊隊長，對會務及會員需求有一定了解。未來任期內，除了延續現有各項才藝課程，也計畫增加更多元的活動，包括短途旅遊，讓會員有機會走出戶外、增進交流。

楊文章指出，隨著科技快速發展，許多成員對新科技的認識及應用仍有限，因此希望舉辦人工智慧及電子科技應用講座，協助會員了解新趨勢、學習實用技能。此外，也計畫開設烹飪課程，讓大家在休閒、運動及才藝活動之外，還能交流廚藝、品嘗美食，豐富退休生活。

卸任會長Jason Zhao轉任祕書長。他感謝會員及管理團隊一直以來的支持與協助，並期盼新會長及管理團隊延續既有成果，讓長青會會務持續發展、更加多元。

奇諾岡歡樂年華長青會新任領導團隊亮相。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡歡樂年華長青會新任領導團隊亮相。（記者啟鉻／攝影）

當天，新管理團隊成員也正式與會員見面。楊文章並向Jason Zhao頒發感謝狀，肯定他任內對長青會的付出與貢獻。

聯歡會上萬聖節變裝秀。（記者啟鉻／攝影）
聯歡會上萬聖節變裝秀。（記者啟鉻／攝影）

當天聯歡會節目豐富，活動歷時近四小時，安排20多項表演，包括卡拉OK男女組演唱、社交舞、民族舞、萬聖節變裝秀及女聲獨唱等，現場氣氛熱烈。活動尾聲，全體參與者合唱「明天會更好」，為聯歡會畫下溫馨句點。此外，主辦單位還準備各式美食及抽獎活動。

精華 FAQ

  • 活動吸引170多名成員出席，主題為「金秋歡樂嘉年華感恩萬聖節聯歡會」。現場結合歌舞、美食與創意裝扮，氣氛熱烈，讓會員在節慶氛圍中共享歡樂時光。

  • 楊文章雖已80歲，仍積極投入社區服務，曾任長青會財務長6年，也擔任匹克球隊隊長，對會務與會員需求相當熟悉，因此接任2027年會長。

  • 楊文章表示，除延續既有才藝課程外，還會增加短途旅遊、人工智慧與電子科技講座，以及烹飪課程，讓會員能學習新知、增進交流並豐富退休生活。

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