鑽石吧市議員候選人鄧嘉猷 競選牌遭塗鴉

鑽石吧市議員競選人鄧嘉猷位於鑽石吧高中附近的競選廣告一周内連遭塗鴉，第一次使用黑色，第二次使用紅色。（鄧嘉猷競選團隊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 鑽石吧市議員候選人鄧嘉猷競選牌一周內兩度遭人塗鴉，他懷疑非偶發破壞，已報警並請警方調查是否涉及針對性行為。

鑽石吧 市議員選戰白熱化，候選人鄧嘉猷 的競選廣告牌一周內兩度遭人塗鴉，第一次使用黑色塗料，第二次使用紅色塗料。鄧嘉猷認為，短時間內連續兩度塗鴉，絕非偶然。據他所知，其他候選人的競選牌未遭遇類似情況。他已經報警。

鄧嘉猷表示，遭破壞的競選廣告牌設在一處高中附近商場，原本已放置數周。他日前接獲通知，得知廣告牌遭人塗鴉，隨即將其撤下。由於塗鴉也波及附近商家的部分招牌，市府的塗鴉清除團隊也很快協助清理。

第一次事件發生後，鄧嘉猷的競選團隊重新製作廣告牌，並重新在原處放上。不料，新牌重新放置後，隔天早上再遭塗鴉。

鄧嘉猷表示，第二次事件發生在同一地點，遭破壞的也是他的競選廣告牌，塗鴉範圍比第一次更大，顏色則由黑色變成紅色。他形容，紅色「有點像血一樣，看上去讓人怵目驚心」。

鄧嘉猷表示，第一次發生時，很難判斷究竟是一般破壞行為，還是其他原因；但同一廣告牌在短時間內連續遭破壞，他認為可能具有針對性。

鄧嘉猷表示，這類行為應受譴責，不應透過破壞或恐嚇影響選舉環境。在第二次塗鴉發生後，他已報警。警方將前往附近商家了解是否設有監視攝影機，以及相關錄影是否拍到可疑人士。截至受訪，尚未掌握破壞者身分或確切線索。

鄧嘉猷另表示，妻子的朋友看到第二次塗鴉後，認為其中可能出現類似幫派使用的特殊符號。不過，他本人無法判斷符號含義，已將相關情況交由警方調查，目前沒有證據證實塗鴉與幫派有關。

鄧嘉猷四年前首度參加鑽石吧市議員選舉，首戰告捷。他表示，當時他也曾在選前最後幾天遭遇負面郵件攻擊，相關郵件被寄送到選民家中，內容包括醜化他的照片，而他平常對社區、學校和慈善團體的支持，被攻擊為「賄賂」。

鑽石吧地方選戰近年日益激烈，今年三個空缺席位由五位候選人角逐。

鑽石吧市議員競選人鄧嘉猷的競選廣告一周内連遭塗鴉，塗鴉還留下特別的文字和疑似幫派符號。（鄧嘉猷競選團隊提供）

鑽石吧市議員競選人鄧嘉猷位於鑽石吧高中附近的競選廣告一周内連遭塗鴉，第一次使用黑色，第二次使用紅色，塗鴉還留下特別的文字和疑似幫派符號。（鄧嘉猷競選團隊提供）