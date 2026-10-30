鑽石吧市議員候選人鄧嘉猷 競選牌遭塗鴉
鑽石吧市議員候選人鄧嘉猷競選牌一周內兩度遭人塗鴉，他懷疑非偶發破壞，已報警並請警方調查是否涉及針對性行為。
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鑽石吧市議員候選人鄧嘉猷競選牌一周內兩度遭人塗鴉，他懷疑非偶發破壞，已報警並請警方調查是否涉及針對性行為。
鑽石吧市議員選戰白熱化，候選人鄧嘉猷的競選廣告牌一周內兩度遭人塗鴉，第一次使用黑色塗料，第二次使用紅色塗料。鄧嘉猷認為，短時間內連續兩度塗鴉，絕非偶然。據他所知，其他候選人的競選牌未遭遇類似情況。他已經報警。
鄧嘉猷表示，遭破壞的競選廣告牌設在一處高中附近商場，原本已放置數周。他日前接獲通知，得知廣告牌遭人塗鴉，隨即將其撤下。由於塗鴉也波及附近商家的部分招牌，市府的塗鴉清除團隊也很快協助清理。
第一次事件發生後，鄧嘉猷的競選團隊重新製作廣告牌，並重新在原處放上。不料，新牌重新放置後，隔天早上再遭塗鴉。
鄧嘉猷表示，第二次事件發生在同一地點，遭破壞的也是他的競選廣告牌，塗鴉範圍比第一次更大，顏色則由黑色變成紅色。他形容，紅色「有點像血一樣，看上去讓人怵目驚心」。
鄧嘉猷表示，第一次發生時，很難判斷究竟是一般破壞行為，還是其他原因；但同一廣告牌在短時間內連續遭破壞，他認為可能具有針對性。
鄧嘉猷表示，這類行為應受譴責，不應透過破壞或恐嚇影響選舉環境。在第二次塗鴉發生後，他已報警。警方將前往附近商家了解是否設有監視攝影機，以及相關錄影是否拍到可疑人士。截至受訪，尚未掌握破壞者身分或確切線索。
鄧嘉猷另表示，妻子的朋友看到第二次塗鴉後，認為其中可能出現類似幫派使用的特殊符號。不過，他本人無法判斷符號含義，已將相關情況交由警方調查，目前沒有證據證實塗鴉與幫派有關。
鄧嘉猷四年前首度參加鑽石吧市議員選舉，首戰告捷。他表示，當時他也曾在選前最後幾天遭遇負面郵件攻擊，相關郵件被寄送到選民家中，內容包括醜化他的照片，而他平常對社區、學校和慈善團體的支持，被攻擊為「賄賂」。
鑽石吧地方選戰近年日益激烈，今年三個空缺席位由五位候選人角逐。
因為同一面競選廣告牌在一周內接連兩次遭到塗鴉破壞，且第二次範圍更大、顏色也改變。鄧嘉猷認為情況不尋常，已向警方報案。 第一次是黑色塗料，第二次則改用紅色塗料，而且塗鴉範圍更大。鄧嘉猷形容紅色看起來像血，讓人感到怵目驚心。 警方將向附近商家了解是否有監視器與錄影畫面可供調查，鄧嘉猷也已將疑似幫派符號的說法交由警方釐清，但目前尚無證據證實與幫派有關。
精華 FAQ
因為同一面競選廣告牌在一周內接連兩次遭到塗鴉破壞，且第二次範圍更大、顏色也改變。鄧嘉猷認為情況不尋常，已向警方報案。
第一次是黑色塗料，第二次則改用紅色塗料，而且塗鴉範圍更大。鄧嘉猷形容紅色看起來像血，讓人感到怵目驚心。
警方將向附近商家了解是否有監視器與錄影畫面可供調查，鄧嘉猷也已將疑似幫派符號的說法交由警方釐清，但目前尚無證據證實與幫派有關。
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