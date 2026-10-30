華人家長控：哈岡學區存反亞裔仇恨

南加聖谷東區哈岡拉朋地聯合學區華裔教委郭志（Gino Kwok）日前轉發署名「Chinese Mom」的匿名華人家長公開信。信中指學區教委會議出現針對亞裔的歧視性言論。（郭志提供）

AI摘要 文章摘要整理： 哈岡拉朋地聯合學區爆出反亞裔爭議，匿名華人家長指教委會出現歧視與侮辱性言論，並批評多數派推動的任期限制提案可能影響亞裔教委。

南加聖谷東區哈岡拉朋地聯合學區 （HLPUSD，簡稱哈岡學區）華裔教委郭志（Gino Kwok）日前轉發一位署名「Chinese Mom」的匿名華人 家長公開信。信中指學區教委會議出現針對亞裔 的歧視性言論，部分人還以侮辱性語言攻擊亞裔教委，令亞裔家長及學生感到憤怒與不安。

這封題為「請協助社區發聲，共同反對仇恨亞裔」的信指出，學區長期存在族裔衝突，部分教委及其支持者的言行，已超出一般政治意見分歧範圍，對亞裔社區造成傷害。寫信者表示，希望透過媒體讓社區了解相關爭議，並呼籲各界正視反亞裔歧視問題。

公開信提到，在2026年5月7日的教委會會議中，社區人士Manual Maldanado發言時，談及前哈岡學區教委徐乃星、張金生及現任教委會主席郭志時，表示不希望學區再出現這些人，並將他們比喻為「癌症」。

公開信指出，這三人都是亞裔教委，其中徐乃星是學區歷史上第一位亞裔教委，張金生是第二位。郭志目前擔任教委會主席，也是一名律師，從小學到高中都在該學區就讀。公開信並稱，郭志曾提供250多個獎學金名額，並捐贈超過1000件樂器給學生。

公開信也回顧2024年9月教委會的一場爭議。信中稱，教委Stephanie Serrano因多次使用「Kwok Mafia」（郭氏黑手黨）一詞，曾遭教育委員會譴責。公開信認為，這個詞語帶有針對亞裔的種族歧視意味，將亞裔人士與有組織犯罪聯繫在一起。

此外，公開信稱，在Stephanie Serrano擔任教委會主席期間，有支持者曾在會議結束後，將寫有「F**K GINO KWOK」的橫幅帶進會議室。

除歧視言論，這封公開信針對學區多數派推動的教育委員任期限制提案。根據信中說法，這項提案將列入2026年11月3日期中選舉的選票。信件認為，提案可能限制選民選擇支持者的權利，也可能影響郭志繼續擔任教委。

公開信回顧2024年9月教委會的一場爭議。信中稱，教委Stephanie Serrano因多次使用「Kwok Mafia」（郭氏黑手黨）一詞，曾遭教委會譴責。(郭志提供）