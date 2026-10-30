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華人家長控：哈岡學區存反亞裔仇恨

記者啟鉻／洛杉磯報導
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南加聖谷東區哈岡拉朋地聯合學區華裔教委郭志（Gino Kwok）日前轉發署名「C...
南加聖谷東區哈岡拉朋地聯合學區華裔教委郭志（Gino Kwok）日前轉發署名「Chinese Mom」的匿名華人家長公開信。信中指學區教委會議出現針對亞裔的歧視性言論。（郭志提供）

AI摘要

文章摘要整理：

哈岡拉朋地聯合學區爆出反亞裔爭議，匿名華人家長指教委會出現歧視與侮辱性言論，並批評多數派推動的任期限制提案可能影響亞裔教委。

南加聖谷東區哈岡拉朋地聯合學區（HLPUSD，簡稱哈岡學區）華裔教委郭志（Gino Kwok）日前轉發一位署名「Chinese Mom」的匿名華人家長公開信。信中指學區教委會議出現針對亞裔的歧視性言論，部分人還以侮辱性語言攻擊亞裔教委，令亞裔家長及學生感到憤怒與不安。

這封題為「請協助社區發聲，共同反對仇恨亞裔」的信指出，學區長期存在族裔衝突，部分教委及其支持者的言行，已超出一般政治意見分歧範圍，對亞裔社區造成傷害。寫信者表示，希望透過媒體讓社區了解相關爭議，並呼籲各界正視反亞裔歧視問題。

公開信提到，在2026年5月7日的教委會會議中，社區人士Manual Maldanado發言時，談及前哈岡學區教委徐乃星、張金生及現任教委會主席郭志時，表示不希望學區再出現這些人，並將他們比喻為「癌症」。

公開信指出，這三人都是亞裔教委，其中徐乃星是學區歷史上第一位亞裔教委，張金生是第二位。郭志目前擔任教委會主席，也是一名律師，從小學到高中都在該學區就讀。公開信並稱，郭志曾提供250多個獎學金名額，並捐贈超過1000件樂器給學生。

公開信也回顧2024年9月教委會的一場爭議。信中稱，教委Stephanie Serrano因多次使用「Kwok Mafia」（郭氏黑手黨）一詞，曾遭教育委員會譴責。公開信認為，這個詞語帶有針對亞裔的種族歧視意味，將亞裔人士與有組織犯罪聯繫在一起。

此外，公開信稱，在Stephanie Serrano擔任教委會主席期間，有支持者曾在會議結束後，將寫有「F**K GINO KWOK」的橫幅帶進會議室。

除歧視言論，這封公開信針對學區多數派推動的教育委員任期限制提案。根據信中說法，這項提案將列入2026年11月3日期中選舉的選票。信件認為，提案可能限制選民選擇支持者的權利，也可能影響郭志繼續擔任教委。

公開信回顧2024年9月教委會的一場爭議。信中稱，教委Stephanie Ser...
公開信回顧2024年9月教委會的一場爭議。信中稱，教委Stephanie Serrano因多次使用「Kwok Mafia」（郭氏黑手黨）一詞，曾遭教委會譴責。(郭志提供）

精華 FAQ

  • 公開信主要控訴哈岡拉朋地聯合學區教委會長期存在針對亞裔的歧視與敵意，並指部分教委及支持者在會議中使用侮辱性語言，讓亞裔家長與學生感到不安。

  • 信中提到社區人士將亞裔教委比喻為「癌症」，也回顧教委 Stephanie Serrano 多次使用「Kwok Mafia」一詞，另有支持者曾帶著寫有「F**K GINO KWOK」的橫幅進入會議室。

  • 報導指出，學區多數派推動的教育委員任期限制提案，預計列入2026年11月3日期中選舉選票。公開信認為，該提案可能限制選民選擇，也可能影響郭志繼續任職。

亞裔 華人 學區

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