奇諾大華停業 美食攤主感突兀

諾99大華超市要關門停業的消息，已經粘貼在該店門口一塊牌子上。（記者啟鉻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 奇諾99大華宣布將於2026年11月15日停業，攤商指通知太突然、已投入裝修與設備成本；公司則表示會持續溝通，評估協助轉至其他門市營業。

南加華人 熟知的華資連鎖超市99大華（99 Ranch Market），近日爆出將在11月中旬停止奇諾分店運營。當地部分華人消費者認為，是競爭的結果。超市美食廣場華人業者表示，突然聽到停業通知，完全沒有準備，不知未來去處。99大華公司市場部經理Henry Chung回應本報詢問時表示，會「十分重視各店家對後續營運安排的關切」。

奇諾99大華超市要關門停業的消息，已經粘貼在該店門口一塊牌子上。「99大華奇諾店，在服務奇諾社區多年後，很遺憾宣布，奇諾店於2026年11月15日永久停業」。

記者10月29日探訪該店，看到依舊有部分消費者前往購物，來自核桃市的張先生表示，知道這家奇諾店要關閉的消息，感覺這附近亞洲風味超市近年增加很多，競爭明顯激烈，店關閉或許與多家超市競爭有關。

本報先前報導，奇諾99大華店停止運營，將影響部分員工。部分該店美食廣場的攤商有滿肚子怨言，自稱美食攤工作人員湯先生表示，10月28日才接到通知說奇諾店要停止營業，「感覺太突然！」。他說，2月間與管理方簽的3年合約，美食攤裝修花不少錢，隨後購買設備、餐具，6月開始營業。突然接到要關門的消息，他和其他攤商也就無法經營下去，說是有安置的地方，但還未具體說。

湯先生還表示，開業至今約4個月，新開的店有過渡期，從開業到現在生意已有起色，突然關店，美食生意肯定受影響。他還說，與管理方合約是每個月繳費4800元，一年近6萬元，三年下來就是近18萬元。

99大華母公司TAWA GROUP市場經理Henry Chung，回應本報查詢時稱：「理解奇諾門市結束營業對美食區承租店家所帶來的影響，也十分重視各店家對後續營運安排的關切。針對店家的後續安排，將持續與相關店家保持直接溝通，並積極評估部分店家轉至99大華其他門市繼續營業的可能性。由於各門市的營運規劃及空間條件不同，相關安排仍須視個別情況進一步協調。我們重視與每一位承租店家的合作關係，也會持續保持溝通，盡可能協助尋求可行的後續安排。感謝各界的理解與關心。」

99大華（99 Ranch Market）奇諾分店將在11月中旬停止運營。對超市美食區承租店家帶來影響。（記者啟鉻／攝影）

南加華人熟知的華資連鎖超市99大華（99 Ranch Market），近日爆出將在11月中旬停止奇諾分店運營。（記者啟鉻／攝影）