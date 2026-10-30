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有美國護照就沒事？僑民役男返台未申請 恐無法離境

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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張皓鈞建議，海外僑民若有返台探親、旅遊或短期停留計畫，應在出發前先確認自己的役男...
張皓鈞建議，海外僑民若有返台探親、旅遊或短期停留計畫，應在出發前先確認自己的役男身分、證明書效期及文件要求，並預留辦理時間。（記者謝雨珊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

官方提醒僑民役男別以美國護照規避兵役，返台後若符合條件仍須依規定辦理文件審查與出境許可，短期出境也有補件期限。

有美國護照、雙重國籍，就能避開台灣兵役規定嗎？駐洛杉磯台北經文處副處長暨洛僑中心主任張皓鈞日前在「2026秋季生活安全韌性講座」上提醒，別以為拿美國護照入境台灣就不會被查到，現在科技發達，相關紀錄很容易查出。如果被查到，且在台停留超過183天，得先在台灣服完兵役才能出境，千萬別抱僥倖心態。

張皓鈞表示，具有雙重國籍不代表可以免除台灣兵役義務，返台仍須依規定使用中華民國護照入境。海外青年不宜有持外國護照就不會被查到的僥倖心態，應在返台前確認自身情況，避免因身分認定或文件問題影響行程。

依據相關規定，符合適用條件的僑民役男，若要從台灣出境，須依規定備妥「役政用華僑身分證明書」及其他文件，並上傳至中華民國內政部「僑民役男申請出境文件審查平台」，完成審查及出境核准程序。

不過，他也提到，若返台時間較短，或遇到連續假期，來不及取得證明書、完成文件審查，也可以有條件出境。符合條件者可先以一般役男身分，透過內政部役政司的「役男線上申請短期出境系統」申請短期出境，再於出境後隔日起4個月內，補齊文件並上傳審查平台。

若後續審查通過，即可恢復僑民役男身分，不再受這項短期出境程序所規定的4個月內返台限制；若未通過審查，仍須在出境後隔日起4個月內返台。張皓鈞提醒，申請人不能將這項機制視為免除兵役義務的方式，仍須依規定完成後續程序。

張皓鈞表示，「役政用華僑身分證明書」的海外申請人，可先到駐外館處辦理中華民國護照及美國護照或永久居留證的驗證，每份費用約15元，約需五個工作日。完成後，可將文件交給在台代理人代辦，不一定由家人協助，只要有人願意幫忙即可。

他說，申請時須準備驗證過的護照及相關身分證明文件影本、僑居身分加簽頁影本和委託書，並由代理人出示身分證正本。拿到「役政用華僑身分證明書」後，再到內政部平台辦理出境審查。若時間來不及，也可先返台，但須確認是否符合一般役男短期出境資格，並依規定完成後續程序。

張皓鈞建議，海外僑民若有返台探親、旅遊或短期停留計畫，應在出發前確認役男身分、證明書效期及文件要求，並預留辦理時間。若人已經在台灣，才發現文件尚未備妥，則應盡速確認是否符合一般役男短期出境的申請條件，並記得在出境後4個月內完成補件與審查，避免影響後續出入境安排。

根據內政部役政司及僑務委員會說明，新制適用年滿19歲當年1月1日起至年滿36歲當年12月31日止、在台灣曾設有戶籍且尚未履行兵役義務的男子。符合條件者返台後若要出境，須依規定完成文件審查及出境許可程序。

駐洛杉磯台北經文處副處長暨洛僑中心主任張皓鈞在25日的「2026秋季生活安全韌性...
駐洛杉磯台北經文處副處長暨洛僑中心主任張皓鈞在25日的「2026秋季生活安全韌性講座」上提醒，別以為拿美國護照入境台灣就不會被查到，現在科技發達，相關紀錄很容易被查出。（記者謝雨珊／攝影）

精華 FAQ

  • 不能。張皓鈞提醒，雙重國籍不代表免除台灣兵役義務，返台仍應依規定使用中華民國護照入境。若被查到且停留超過183天，仍可能須先履行兵役後才能出境。

  • 需備妥「役政用華僑身分證明書」及其他相關文件，並上傳至內政部的「僑民役男申請出境文件審查平台」完成審查。通過後，才可依程序取得出境核准。

  • 可先以一般役男身分，透過「役男線上申請短期出境系統」申請短期出境，出境後隔日起4個月內再補齊文件並上傳審查。若審查未通過，仍須在4個月內返台。

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