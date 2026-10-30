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LA奧運公布官方主題口號 「群星匯聚」

編譯陳盈霖／綜合報導
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2028年洛杉磯奧運口號為「群星匯聚」。（LA28官網）
2028年洛杉磯奧運口號為「群星匯聚」。（LA28官網）

AI摘要

文章摘要整理：

LA28公布2028年洛杉磯奧運與帕運官方口號「群星匯聚」，以影片展現城市風貌、賽事畫面與多元設計，傳達團結、創意與包容精神。

KTLA 5電視台報導，距離2028年洛杉磯奧運（Los Angeles Olympic）與帕運（Paralympics）開幕不到兩年，主辦單位LA28日前正式公布本屆奧運官方主題口號，「群星匯聚」（Stars Align），象徵世界各地運動員、志工與觀眾齊聚洛杉磯，共同見證全球體育賽事。

LA28主席華瑟曼（Casey Wasserman）在聲明中表示，「洛杉磯一直是讓偉大構想實現的地方，奧運提醒我們，當世界團結一起時，所有一切皆有可能」他並表示，「『群星匯聚』號召大家成為其中一份子。無論是多年來辛勤訓練的運動員、迎接世界各地訪客的志工們，或在觀眾席上熱情歡呼的觀眾，都能參這場盛會。」

主辦單位是透過YouTube影片揭曉這個口號，並以洛杉磯在地搖滾樂團「嗆紅辣椒」（Red Hot Chili Peppers）知名歌曲Can't Stop作為背景音樂。影片呈現洛杉磯市區及周邊景象，穿插運動員在籃球、衝浪、體操、滑板、自由車及網球等各項賽事競技的精彩畫面。

旁白中說道，「這座城市的偉大遠超過一切，它將點燃一場永遠改變奧運面貌的盛會...2028年，當體育競技的榮耀與夢想之城相遇，群星將匯聚。」

洛杉磯2028年奧運標示「LA」中，也融入多種不同設計風格的英文字母「A」。主辦單位表示，這些設計旨在打造一個能展現「創意、自我表達與包容」的平台。參與字母設計者，包括饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）、流行歌手怪奇比莉（Billie Eilish），及美國田徑名將菲利克斯（Allyson Felix）等。

在公布新口號前，洛杉磯奧運唯的一官方口號是申辦奧運時提出的「追隨陽光」（Follow the Sun）。

精華 FAQ

  • 主辦單位LA28正式公布的新官方主題口號為「群星匯聚」（Stars Align），用來代表各國運動員、志工與觀眾將在洛杉磯共同參與這場全球體育盛會。

  • LA28透過YouTube影片揭曉口號，背景使用Red Hot Chili Peppers的Can't Stop，畫面包含洛杉磯市景與多項賽事，呈現城市活力與奧運氛圍。

  • 洛杉磯2028年奧運標示中的A採多種不同設計風格，主辦單位希望藉此展現創意、自我表達與包容，且參與者包含Snoop Dogg、Billie Eilish與Allyson Felix等人。

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