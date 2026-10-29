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無數網購品寄奶茶店再轉運 6亞裔涉詐騙被捕

記者邵敏／綜合報導
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目前六名亞裔嫌疑人被逮捕，涉案金額約123萬。（Maricopa縣警局）
目前六名亞裔嫌疑人被逮捕，涉案金額約123萬。（Maricopa縣警局）

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納州警方查獲一起以盜用帳戶與信用卡大量網購的詐騙案，商品先集中寄送至住宅與奶茶店，再經加州轉運越南，6名亞裔嫌疑人因此落網。

經過兩個月的調查，警方破獲一起利用盜用帳戶、信用卡網購的重大詐騙案。調查發現，嫌疑人透過沃爾瑪網站下單約1萬5500筆，並將這些商品集中送往居民住宅及奶茶店，再轉運至加州，準備裝入貨櫃運往越南。目前六名亞裔嫌疑人被逮捕，涉案金額約123萬。

據Arizona's Family、FOX 10 Phoenix等報導，案件最初源於一名沃爾瑪送貨司機的通報。8月22日，司機向警方表示，短短幾天內，他向亞利桑納州皮奧里亞（Peoria）同一處住宅送去30至50個包裹，但收件人姓名各不相同。幾天後，一名消費者報案，稱自己的沃爾瑪帳戶遭人盜用，並被用來購買商品。兩起通報引起警方注意，經過兩個月的調查，最終於10月22日逮捕六名嫌疑人。

調查人員表示，涉案團夥利用遭入侵的沃爾瑪客戶帳戶，以及盜取的信用卡、金融卡資料，在沃爾瑪網站下單購買商品。為躲避平台的詐騙警示，嫌疑人還更改收貨地址，將商品寄往不同地點。調查發現，涉嫌透過詐騙購得的商品被集中送往皮奧里亞及托爾森（Tolleson）的兩家奶茶店，之後裝車運往加州，再透過貨運公司裝入貨櫃，準備運往越南。

法庭文件顯示，警方將其中1萬1364筆訂單與分布在梅薩（Mesa）、阿文代爾（Avondale）、格倫代爾（Glendale）及皮奧里亞的六處收貨地點連結，相關訂單金額超過76萬8000元。沃爾瑪確認，兩名受害者因相關交易產生的退款及拒付損失共計5萬7501元。摩根大通則確認，有203名客戶的帳戶出現未經授權的購物交易，涉及8821元。

網購商品包括洗發精、潤膚乳、假牙黏著劑Fixodent、M&M's巧克力，以及兒童用品、寵物用品等。警方在調查期間查獲約2萬5000元的沃爾瑪商品，另扣押3萬5000元現金、以及價值約4萬5000元的金條。

調查人員認定，30歲的Hoài Nguyen Nguyen涉嫌組織這項行動，團夥涉及至少九人。但Nguyen否認參與犯罪，並表示自己只是貨運公司的員工，調查人員認為他可能是該公司所有者。另兩名嫌疑人指出，Nguyen曾招募他們代收包裹，要求使用不同姓名簽收、追蹤貨物，再將商品裝入廂型車及U-Haul拖車運往加州，並按貨物價值分取報酬。

10月22日，警方在鳳凰城都會區多處地點執行搜查令，共拘留10人，其中四人經詢問後獲釋，其餘六人收押。六名被捕者除了Nguyen外，分別為42歲的Thien Tran、55歲的Uy Vu Phan、57歲的Minh Ngọc Nguyen、24歲的Hie Xuan Le、以及26歲的Hailey Hang Nguyen。

調查發現，這些網購的詐騙商品被集中送往兩家奶茶店。（Peoria警察局）
調查發現，這些網購的詐騙商品被集中送往兩家奶茶店。（Peoria警察局）

精華 FAQ

  • 嫌疑人利用遭入侵的沃爾瑪客戶帳戶，以及盜取的信用卡、金融卡資料，在網站上大量下單，並透過更改收貨地址來躲避平台的詐騙警示。

  • 案件起因於送貨司機通報同一住址短期內收多批包裹，之後又有消費者報案帳戶遭盜用。警方綜合線索調查2個月，最終在10月22日逮捕6人。

  • 商品先集中送往皮奧里亞與托爾森的2家奶茶店，再裝車運往加州，準備裝櫃送越南。警方並查獲約2萬5000元商品、3萬5000元現金及金條。

亞裔 詐騙 沃爾瑪

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