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聖伯納汀諾縣警擊斃男子 家屬獲賠5180萬

記者張庭瑜／綜合報導
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Antonio Garza Jr.遭聖伯納汀諾縣警員槍擊身亡，家屬獲判5180萬...
Antonio Garza Jr.遭聖伯納汀諾縣警員槍擊身亡，家屬獲判5180萬元賠償，並要求加州檢察長追究涉案警員刑責。（示意圖取自聖伯納汀諾縣警局網站）

AI摘要

文章摘要整理：

聖伯納汀諾縣兩名警員在2023年追捕中射殺44歲男子Antonio Garza Jr.，聯邦陪審團判賠家屬5180萬元，家屬並要求追究刑責與改革執法訓練。

聖伯納汀諾縣兩名警員2023年追捕一名男子時開槍將其射殺，聯邦陪審團近日裁定，兩名警員須為男子死亡負責，判給死者家屬5180萬元天價賠償。家屬律師表示，這是加州歷來警察槍擊案最高賠償金額，家屬並要求加州檢察長對涉案警員提出刑事起訴。

據ABC7電視台報導，死者是44歲的Antonio Garza Jr.，2023年2月在10號公路白水（Whitewater）附近的沙漠地區遭警員射殺。家屬指出，Garza當時正經歷心理健康危機，遭警員追逐後身中至少12槍，其中包括背部中彈，甚至在蜷縮成胎兒姿勢後仍遭射擊。一名目擊者曾以手機拍下槍擊發生前的畫面。

家屬律師Rebecca Brown形容，這起事件形同對精神疾病患者的「處決」。她指出，涉案警員Bill Abernathy及Nicholas Kridner至今仍在聖伯納汀諾縣警局任職，甚至獲得升遷。家屬除要求追究兩名警員的刑事責任，也呼籲加州及全美執法機關加強相關訓練，改善警員應對心理健康危機的方式，避免類似事件再次發生。

Garza的姊妹Victoria Velasquez表示，事件起因於一項不實的縱火指控，最後卻導致兄弟遭警員射殺。她指控，縣政府及執法單位事後刻意隱瞞真相，試圖掩蓋事件經過。ABC7電視台已就判決向聖伯納汀諾縣警局尋求回應，但截至報導發布時，尚未獲得答覆。

精華 FAQ

  • 聯邦陪審團裁定兩名涉案警員須對死者死亡負責，判給家屬5180萬元賠償。律師稱這是加州歷來警察槍擊案中的最高賠償金額。

  • 他在2023年2月於10號公路白水附近沙漠地區遭警員追捕後被開槍射殺，家屬稱他當時正經歷心理健康危機，並至少中12槍。

  • 家屬要求加州檢察長對涉案警員提出刑事起訴，也呼籲強化執法機關處理心理健康危機的訓練，避免類似悲劇再次發生。

心理健康 加州 槍擊

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