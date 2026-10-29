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高卿、韓明詮逐戶拜票 主打公共安全、穩健財政

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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高卿（右）走訪第五選區，了解居民對治安、城市發展及居住環境的關切。（競選團隊提供...
高卿（右）走訪第五選區，了解居民對治安、城市發展及居住環境的關切。（競選團隊提供）

AI摘要

文章摘要整理：

亞凱迪亞市議員高卿與韓明詮在選前逐戶拜訪，分別以公共安全與穩健財政作為主軸，爭取選民支持，並強調改善居民生活品質。

11月3日選舉日將至，亞凱迪亞第三選區市議員韓明詮（John Han）、第五選區市議員高卿（Michael Cao）深入各自選區，逐戶拜訪，聽取居民對公共安全、城市財政及生活品質等議題的意見，爭取選民支持。

高卿在空軍服役十年，曾派駐伊拉克阿富汗，擔任重症空中後送醫療團隊隊長，獲頒眾多勳章、嘉獎。同時擁有醫療、軍事與地方政府服務的多元背景，高卿爭取連任，強調的不只是政策承諾，更是過去累積的實際成果。

公共安全是高卿此次競選的重要訴求，他獲亞凱迪亞警察協會、消防員協會、洛縣警員協會（ALADS）及洛縣專業和平警務人員協會（PPOA）四大團體背書，主張優先支持警消人力招募與留任，維持充足財政儲備，保障城市核心公共服務。除治安外，高卿重視社區健康及居民生活品質，曾推動成立亞市健康委員會、舉辦健康博覽會、擴大免費健康教育，並支持公園設施改善、長者服務及退伍軍人相關計畫。

出生台灣的韓明詮，2026年6月經市議會任命，接任第三選區空缺的市議員席位。

韓明詮此次競選以「穩健財政，強盛亞市」為核心理念。他表示，亞凱迪亞有責任守護既有的財政基礎，面對公共服務成本及基礎建設需求，市政府應保持財政紀律，審慎評估支出與長期承諾，讓納稅人的錢用在有價值的地方。他指出，穩健的財政管理與居民日常生活息息相關，從警消服務、緊急應變設備，到道路維護、公園設施及長者服務，都需要可持續的財務支持。韓明詮表示，了解社區不能只依靠市議會報告數據，更需走進居民生活的街區。

韓明詮持有特許金融分析師、另類投資分析師、市場技術分析師、專案管理專業人士、及註冊資訊系統稽核師五項專業資格。

韓明詮（右）認為，了解社區需要走進居民生活的街區，聽取一手意見。（競選團隊提供）
韓明詮（右）認為，了解社區需要走進居民生活的街區，聽取一手意見。（競選團隊提供）

精華 FAQ

  • 高卿此次競選主打公共安全，強調優先補充警消人力、維持城市財政儲備與核心服務。他也獲亞凱迪亞警察協會、消防員協會、ALADS與PPOA等4大團體背書。

  • 韓明詮以「穩健財政，強盛亞市」為核心，主張守住既有財政基礎，審慎評估公共服務成本與基礎建設支出，讓警消、道路、公園與長者服務都有可持續財務支撐。

  • 高卿與韓明詮都採取逐戶拜票方式，直接聽取居民對治安、財政與生活品質的意見。高卿強調既有政績與服務成果，韓明詮則主張走入街區、以實際接觸了解社區需求。

阿富汗 亞凱迪亞 伊拉克

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