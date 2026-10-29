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北美洲廣府人懇親大會公宴800鄉親同堂 官員祝賀

記者張宏／洛杉磯報導
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全場八百多名嘉賓一起共敘鄉情，圖為加州眾議員方樹強（後排右四）和洛杉磯台山體育協...
全場八百多名嘉賓一起共敘鄉情，圖為加州眾議員方樹強（後排右四）和洛杉磯台山體育協會會長李藝菲（後排右三）等人合影。（記者張宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

第三屆北美洲廣府人懇親大會在聖蓋博舉行，800多名來自北美與澳洲的鄉親齊聚交流，並透過頒獎與文化活動展現廣府團結與傳承。

第三屆北美洲廣府人懇親大會公宴日前在聖蓋博舉行，來自加拿大、紐約、西雅圖、夏威夷等全美及澳洲的廣府人代表聚集一堂，全場800多名嘉賓一起共敘鄉情，展示廣府人的團結和風貌。

懇親大會安排一系列活動，包括「粵唱粵強」比賽、向華埠孫中山雕像獻花及探訪其1910年下榻的巴沙迪那前市長官邸等。南加州廣府人聯誼會會長梅寧表示，「廣府」是歷史上對「廣州府」的習慣稱呼和簡稱。廣府文化早已融入社會方方面面，無論走到哪裡，都能看見廣府文化的身影。

新上任的中國駐洛杉磯總領館領僑處主任王相表示，廣府人向來以敢為人先、開放包容、務實進取而聞名。一百多年來廣府先賢們告別故土，遠渡重洋，在北美大陸及世界各地落地生根。

聖蓋博市議員候選人Wendy王也是南加廣府人聯誼會青年委員會會長，她表示，能夠擔任本屆大會形象大使及作為首屆北美傑出廣府青年，她身為年輕一代深深感受到廣府文化不僅是歷史，更是共同的未來。

現場舉行多項頒獎儀式，八會共同向孫中山先生曾孫孫國雄（Leland Sun）頒發「最佳廣府人精神獎」。大會亦頒發廣府元老、「十大傑出廣府人」及「十大傑出青年」獎項，表揚不同世代對社區及文化傳承作出貢獻的人士。

中領館領僑處領事孟祥發、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強、蒙特利公園市長羅霈霆、聖蓋博副市長丁言愉、核桃市長伍立倫、廣府總會副會長廖百威及美華聯多名僑領出席共襄盛舉。

聖蓋博市議員候選人Wendy王（中）代表加州參議員Bob Archuleta頒發...
聖蓋博市議員候選人Wendy王（中）代表加州參議員Bob Archuleta頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

聯邦眾議員趙美心（左一）為南加州廣府人聯誼會會長、大會主席梅寧（左二）和聯誼會執...
聯邦眾議員趙美心（左一）為南加州廣府人聯誼會會長、大會主席梅寧（左二）和聯誼會執行會長梅紅（左三）等頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

「十大傑出青年」頒獎。（記者張宏／攝影）
「十大傑出青年」頒獎。（記者張宏／攝影）

第三屆北美洲廣府人懇親大會公宴日前在聖蓋博舉行，來自加拿大、紐約、西雅圖、夏威夷...
第三屆北美洲廣府人懇親大會公宴日前在聖蓋博舉行，來自加拿大、紐約、西雅圖、夏威夷等全美八個廣府人社團和來自澳洲的代表聚集一堂。（記者張宏／攝影）

來自加拿大、紐約、西雅圖、夏威夷等全美八個廣府人社團和來自澳洲的代表聚集一堂。（...
來自加拿大、紐約、西雅圖、夏威夷等全美八個廣府人社團和來自澳洲的代表聚集一堂。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 大會公宴日前在聖蓋博舉行，來自加拿大、紐約、西雅圖、夏威夷及澳洲等地的廣府人代表齊聚，現場共有800多名嘉賓同堂共敘鄉情。

  • 活動包括「粵唱粵強」比賽、向華埠孫中山雕像獻花，以及探訪孫中山1910年下榻的巴沙迪那前市長官邸，藉此強化廣府文化與歷史連結。

  • 現場頒出「最佳廣府人精神獎」、「十大傑出廣府人」與「十大傑出青年」等獎項；中領館、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等人也到場祝賀。

聖蓋博 南加 洛杉磯

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