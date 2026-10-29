健檢發現肺結節多數非癌症 應由胸腔科醫師綜合評估

黃筑筠指出，肺部影像上3公分以下的病灶稱為結節，3公分以上則稱為腫塊。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，健檢發現的肺結節多數不代表癌症，應由胸腔科依影像變化、病史與危險因子綜合評估，再決定追蹤或手術。

健檢報告出現「肺結節」，是否代表罹患肺癌？台灣陽明交通大學附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠，日前在洛僑中心舉行的台灣醫療健康講座中指出，肺結節只是影像檢查發現的異常陰影，不等於肺癌，可能與感染、發炎或良性腫瘤 有關。民眾不必看到結節就急著開刀，但也不能完全忽視，應由胸腔內科或胸腔外科醫師綜合評估。

黃筑筠解釋，肺結節一般指肺部影像上直徑不超過3公分的病灶，超過3公分則稱為腫塊。形成結節的原因相當多，例如過去感染肺結核留下的疤痕、肺部發炎後的變化，以及生長緩慢的良性腫瘤，都可能呈現結節影像。感冒或新冠肺炎等感染造成的陰影，也可能隨感染結束消失，因此不能只憑報告上的「結節」兩字判斷是否罹癌。

如何判斷結節是否危險？黃筑筠表示，不能單憑大小或形狀下結論。外觀圓滑的結節未必是良性，邊緣不規則也不代表一定是癌症 。比對過去的影像尤其重要：若結節縮小或消失，通常屬良性；有病人追蹤十多年都沒變化，大致也沒有問題；若持續長大，就需要警覺。

除影像特徵，醫師也會考量吸菸史、肺癌家族史等危險因子，將結節分為低、中、高風險。黃筑筠說，低風險者可半年到一、兩年追蹤一次；中風 險者建議3到6個月再做一次電腦斷層；高風險者則可能在第一次檢查後就建議手術。

她表示，肺部手術傷口已從過去約25公分縮小到10公分以下，甚至5公分以下，醫師透過胸腔鏡進行手術；複合式手術室也能在同一次手術中完成電腦斷層定位與切除。良性結節切除後不會復發；惡性病灶則依分期不同，術後需定期抽血及電腦斷層追蹤。

在日常預防方面，黃筑筠建議戒菸，在空氣汙染嚴重的地方戴口罩，家中可使用空氣清淨機，並避免長期暴露於粉塵環境。華人常見的烹飪油煙，也會影響肺部健康，炒菜時應保持廚房通風。

陽明交大附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠以電腦斷層影像說明肺結節，指出肺結節不等於肺癌。（記者張庭瑜／攝影）