我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

蘋果首款觸控MacBook Pro11/6開賣 OLED、動態島上身

健檢發現肺結節多數非癌症 應由胸腔科醫師綜合評估

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃筑筠指出，肺部影像上3公分以下的病灶稱為結節，3公分以上則稱為腫塊。（記者張庭...
黃筑筠指出，肺部影像上3公分以下的病灶稱為結節，3公分以上則稱為腫塊。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，健檢發現的肺結節多數不代表癌症，應由胸腔科依影像變化、病史與危險因子綜合評估，再決定追蹤或手術。

健檢報告出現「肺結節」，是否代表罹患肺癌？台灣陽明交通大學附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠，日前在洛僑中心舉行的台灣醫療健康講座中指出，肺結節只是影像檢查發現的異常陰影，不等於肺癌，可能與感染、發炎或良性腫瘤有關。民眾不必看到結節就急著開刀，但也不能完全忽視，應由胸腔內科或胸腔外科醫師綜合評估。

黃筑筠解釋，肺結節一般指肺部影像上直徑不超過3公分的病灶，超過3公分則稱為腫塊。形成結節的原因相當多，例如過去感染肺結核留下的疤痕、肺部發炎後的變化，以及生長緩慢的良性腫瘤，都可能呈現結節影像。感冒或新冠肺炎等感染造成的陰影，也可能隨感染結束消失，因此不能只憑報告上的「結節」兩字判斷是否罹癌。

如何判斷結節是否危險？黃筑筠表示，不能單憑大小或形狀下結論。外觀圓滑的結節未必是良性，邊緣不規則也不代表一定是癌症。比對過去的影像尤其重要：若結節縮小或消失，通常屬良性；有病人追蹤十多年都沒變化，大致也沒有問題；若持續長大，就需要警覺。

除影像特徵，醫師也會考量吸菸史、肺癌家族史等危險因子，將結節分為低、中、高風險。黃筑筠說，低風險者可半年到一、兩年追蹤一次；中風險者建議3到6個月再做一次電腦斷層；高風險者則可能在第一次檢查後就建議手術。

她表示，肺部手術傷口已從過去約25公分縮小到10公分以下，甚至5公分以下，醫師透過胸腔鏡進行手術；複合式手術室也能在同一次手術中完成電腦斷層定位與切除。良性結節切除後不會復發；惡性病灶則依分期不同，術後需定期抽血及電腦斷層追蹤。

在日常預防方面，黃筑筠建議戒菸，在空氣汙染嚴重的地方戴口罩，家中可使用空氣清淨機，並避免長期暴露於粉塵環境。華人常見的烹飪油煙，也會影響肺部健康，炒菜時應保持廚房通風。

陽明交大附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠以電腦斷層影像說明肺結節，指出肺結節不等於肺...
陽明交大附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠以電腦斷層影像說明肺結節，指出肺結節不等於肺癌。（記者張庭瑜／攝影）

精華 FAQ

  • 不一定。肺結節只是影像上的異常陰影，可能來自感染、發炎、結核疤痕或良性腫瘤，不能只看到「結節」兩字就直接判定是肺癌。

  • 醫師會綜合看影像特徵、與過去檢查相比是否變大，以及吸菸史、肺癌家族史等風險。若結節縮小或多年穩定，多半偏良性；若持續增大，就要提高警覺。

  • 低風險者可半年到1、2年追蹤一次；中風險者建議3到6個月再做電腦斷層；高風險者則可能第一次檢查後就建議手術，並由胸腔內科或胸腔外科評估。

癌症 腫瘤 中風

上一則

蘆筍帶泥味被小看了 英國日本發現多項健康益處

下一則

奇諾大華超市突熄燈 影響49員工

延伸閱讀

肺結節就是癌症嗎？醫師教辨識久咳不癒及肺部7警訊

肺結節就是癌症嗎？醫師教辨識久咳不癒及肺部7警訊
不抽菸也可能會罹肺癌 高風險族群宜重視篩檢

不抽菸也可能會罹肺癌 高風險族群宜重視篩檢
AI輔助導航支氣管鏡 58歲婦切除癌變病灶

AI輔助導航支氣管鏡 58歲婦切除癌變病灶
24歲女求職健檢 驚見肺快被15公分畸胎瘤壓扁

24歲女求職健檢 驚見肺快被15公分畸胎瘤壓扁
🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？

🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？
健康／皮膚出現5症狀恐是癌 快就醫

健康／皮膚出現5症狀恐是癌 快就醫

熱門新聞

中國留學生龐清方拘留數周後，10月20日繳納1.2萬保釋金後獲釋。（Monroe University體育部）

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

2026-10-22 14:20
11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
加州一對高齡夫妻指出，投入逾230萬元購買金幣，卻因買入價格與實際價值不符，蒙受約90萬元損失。圖為黃金示意圖，與本案無關。（示意圖取自Pexels網站）

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

2026-10-21 19:26
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12

超人氣

更多 >
台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元
有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動
美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資
還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉

還抵制姆巴佩嗎？中國外交部：我們重視當事人的道歉
競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱

競爭太激烈？南加1大華超市突宣布關店 49員工遭解僱