健檢發現肺結節多數非癌症 應由胸腔科醫師綜合評估
醫師指出，健檢發現的肺結節多數不代表癌症，應由胸腔科依影像變化、病史與危險因子綜合評估，再決定追蹤或手術。
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醫師指出，健檢發現的肺結節多數不代表癌症，應由胸腔科依影像變化、病史與危險因子綜合評估，再決定追蹤或手術。
健檢報告出現「肺結節」，是否代表罹患肺癌？台灣陽明交通大學附設醫院胸腔外科副主任黃筑筠，日前在洛僑中心舉行的台灣醫療健康講座中指出，肺結節只是影像檢查發現的異常陰影，不等於肺癌，可能與感染、發炎或良性腫瘤有關。民眾不必看到結節就急著開刀，但也不能完全忽視，應由胸腔內科或胸腔外科醫師綜合評估。
黃筑筠解釋，肺結節一般指肺部影像上直徑不超過3公分的病灶，超過3公分則稱為腫塊。形成結節的原因相當多，例如過去感染肺結核留下的疤痕、肺部發炎後的變化，以及生長緩慢的良性腫瘤，都可能呈現結節影像。感冒或新冠肺炎等感染造成的陰影，也可能隨感染結束消失，因此不能只憑報告上的「結節」兩字判斷是否罹癌。
如何判斷結節是否危險？黃筑筠表示，不能單憑大小或形狀下結論。外觀圓滑的結節未必是良性，邊緣不規則也不代表一定是癌症。比對過去的影像尤其重要：若結節縮小或消失，通常屬良性；有病人追蹤十多年都沒變化，大致也沒有問題；若持續長大，就需要警覺。
除影像特徵，醫師也會考量吸菸史、肺癌家族史等危險因子，將結節分為低、中、高風險。黃筑筠說，低風險者可半年到一、兩年追蹤一次；中風險者建議3到6個月再做一次電腦斷層；高風險者則可能在第一次檢查後就建議手術。
她表示，肺部手術傷口已從過去約25公分縮小到10公分以下，甚至5公分以下，醫師透過胸腔鏡進行手術；複合式手術室也能在同一次手術中完成電腦斷層定位與切除。良性結節切除後不會復發；惡性病灶則依分期不同，術後需定期抽血及電腦斷層追蹤。
在日常預防方面，黃筑筠建議戒菸，在空氣汙染嚴重的地方戴口罩，家中可使用空氣清淨機，並避免長期暴露於粉塵環境。華人常見的烹飪油煙，也會影響肺部健康，炒菜時應保持廚房通風。
不一定。肺結節只是影像上的異常陰影，可能來自感染、發炎、結核疤痕或良性腫瘤，不能只看到「結節」兩字就直接判定是肺癌。 醫師會綜合看影像特徵、與過去檢查相比是否變大，以及吸菸史、肺癌家族史等風險。若結節縮小或多年穩定，多半偏良性；若持續增大，就要提高警覺。 低風險者可半年到1、2年追蹤一次；中風險者建議3到6個月再做電腦斷層；高風險者則可能第一次檢查後就建議手術，並由胸腔內科或胸腔外科評估。
精華 FAQ
不一定。肺結節只是影像上的異常陰影，可能來自感染、發炎、結核疤痕或良性腫瘤，不能只看到「結節」兩字就直接判定是肺癌。
醫師會綜合看影像特徵、與過去檢查相比是否變大，以及吸菸史、肺癌家族史等風險。若結節縮小或多年穩定，多半偏良性；若持續增大，就要提高警覺。
低風險者可半年到1、2年追蹤一次；中風險者建議3到6個月再做電腦斷層；高風險者則可能第一次檢查後就建議手術，並由胸腔內科或胸腔外科評估。
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