頻遭入室盜竊 華人區餐廳拒收現金

亞凱迪亞同一條街上多家商戶，10月25日淩晨遭劫匪闖入。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 亞凱迪亞華人區多家餐廳接連遭入室盜竊，歹徒作案迅速且手法相似，讓店家為求自保不得不限制甚至取消現金交易。

洛杉磯 縣華人 區亞凱迪亞 餐廳日前遭竊，歹徒砸破前門玻璃闖入，同一條街上另有三家商戶，也在相近時段遭遇入室盜竊。劫匪作案手段相似，直奔收銀台，類似案件頻繁發生，迫使一些餐廳拒絕顧客支付現金，店主稱，不再感到安全。

據KTLA電視台報導，案發在10月25日淩晨4時45分左右，地點位亞市東橡樹大道（East Live Oak Avenue）4100號街區。一間名為La Casita Del Sol的墨西哥餐廳遭人砸破玻璃門闖入，嫌疑人進入餐廳後，拿走一個音箱及一部供員工使用的電話。

案發後，店主聯繫警方，並指出這是該餐廳第二次遭竊。此外，附近另外三家商戶也在臨近時間段遭賊人闖入，包括Café 86、Fatburger及Fika Fika咖啡店。截至目前，警方未公布這些商家遭竊是否涉及同一夥嫌疑人。

今年早些時候，Café 86及附近商戶也曾發生類似案件。ABC 7電視台報導，Café 86店主Elaine及Andrew Linga表示，監控畫面顯示，至少三名嫌疑人當時砸破咖啡店前門，迅速前往收銀台，其中一人將收銀機從櫃台上扯下，另一人在店內後方翻找物品，整個過程約35秒，非常快。

Linga指出，當時被拿走的現金不多，但更換被砸壞的玻璃門花費千元。他說，這筆維修費相當於店內一天的收入，原本可以用來改善生意的資金因此受影響。Linga夫婦後來得知，嫌疑人離開Café 86後，又前往附近的Fatburger餐廳，據稱也拿走該店的收銀機。

一些餐廳為降低遭竊風險，曾採取各種措施，包括限制或取消現金交易，但此舉造成諸多不便。Linga表示，他們因此不得不拒絕只付現金的顧客。Elaine說，她不再感到安全，並補充指出，店內有不少學生及沒有信用卡的年輕顧客，也有不熟悉電子支付的長者，她不希望這些顧客因此受到排斥，取消現金支付實屬無奈之舉。