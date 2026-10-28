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華女來美做按摩 首日就被逼賣淫

記者王若然／綜合報導
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41歲的Chunfeng Zhang被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggra...
41歲的Chunfeng Zhang被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravated promotion of prostitution ）及透過網路媒介賣淫等罪。（Smith County）

AI摘要

文章摘要整理：

德州史密斯縣一間華人按摩店遭控以暴力與脅迫逼迫中國籍女子賣淫，兩名業主已被起訴並以高額保釋金羈押。

德州史密斯縣（Smith County）兩華裔按摩店業主，被控以毆打相脅，逼迫一中國籍女子提供性服務。

當地KLTV電視台報導，據監獄紀錄，位於史密斯縣31號州道西段12666號「T Spa」的兩名業主吳凌峰（Lingfeng Wu，音譯）和張春鳳（Chunfeng Zhang，音譯），兩人都是41歲，被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravated promotion of prostitution ）及透過網路媒介賣淫等罪，目前遭羈押，保釋金各150萬元。

根據逮捕宣誓書，受害華女化名「Luna」，她是在香港透過網路聊天室被招募，原以為是正當按摩工作，但上班第一天就有客人要求性服務。她告訴警探，按摩店業主逼她就範，並威脅若不從就要毆打她，還扣押她的護照和身分證，要求她住在店裡。

宣誓書指出，史密斯縣警局曾接獲多通911電話，檢舉這家按摩店疑涉賣淫和人口販運。其中一次，警員到場時遇到吳凌峰和一名亞裔女，對方聲稱店內沒有人被販運。

另一報案人則表示，Luna在按摩過程中向他求救，他將Luna救出按摩店後，開車把她送到西岸（West Coast），她目前已經安全。

宣誓書還指控，兩人透過支付應用程式，將約15萬美元匯回中國。由於兩人被控多項重罪，若罪名成立，最少將面臨25年徒刑，並可能被處最高1萬美元罰款。

41歲的Lingfeng Wu被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravat...
41歲的Lingfeng Wu被控持續性人口販運、重度推行買淫（aggravated promotion of prostitution ）及透過網路媒介賣淫等罪。（Smith County）

精華 FAQ

  • 兩名41歲華裔按摩店業主被控持續性人口販運、重度推行買淫，以及透過網路媒介賣淫等罪名，目前皆已遭到羈押。

  • 她是在香港透過網路聊天室被招募，當時以為要到美國從事正當按摩工作，沒想到上班第一天就遭遇客人要求性服務。

  • 警方曾接獲多通911檢舉電話，後來有報案人稱女子在按摩時向他求救，於是將她救出並開車送往西岸，她已經安全。

賣淫 德州 華裔

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