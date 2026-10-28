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FBI突襲比佛利山豪宅 疑與史沃威爾性醜聞有關

記者楊青／綜合報導
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聯邦調查局27日突襲比佛利山莊一豪宅，該房產為富商Stephen Cloobec...
聯邦調查局27日突襲比佛利山莊一豪宅，該房產為富商Stephen Cloobeck所有，他曾是史沃威爾的好友，後者捲入多起刑事調查。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI突襲比佛利山一處豪宅，疑與史沃威爾性醜聞及相關調查有關；該屋主人曾資助其競選，探員也已在多地採取搜索與扣押行動。

前聯邦眾議員、加州州長競選人史沃威爾(Eric Swalwell)性醜聞調查繼續發酵。聯邦調查局27日突襲比佛利山莊一豪宅，該房產為富商Stephen Cloobeck所有，他曾是史沃威爾的好友。史沃威爾在競選州長期間，曾多次在此停留，並利用該處舉辦競選活動。

FBI發言人向媒體證實，探員當天執行搜索令，相關法庭文件已封存，目前沒有逮捕計畫。當局未公布搜索的具體目的，也未說明探員希望在豪宅尋找哪些證據。

史沃威爾今年4月因多名女性提出性侵及其他性不當行為、包括向她們傳送未經同意的露骨訊息或裸照等指控，宣布辭去聯邦眾議員職務，並退出加州州長選舉。他否認涉刑事不法，也否認相關指控。

一女性指稱，史沃威爾2018年在南加一飯店強暴她。她表示，當晚只喝了一杯葡萄酒就昏睡，懷疑遭人下藥。史沃威爾否認相關不法行為。

史沃威爾另被指與中國女間諜方芳有接觸。根據FBI解密文件，史沃威爾曾向調查人員承認，他與方芳曾有多次親密關係；其中一次方芳深夜突然到訪他的公寓，兩人發生親密接觸。

27日遭搜索的豪宅的主人為房地產及度假產業企業家Cloobeck，他是鑽石度假村國際公司（Diamond Resorts International）的創辦人。据相關紀錄，自2017年以來，Cloobeck曾向史沃威爾的國會競選活動捐款逾2.3萬元。但史沃威爾性醜聞指控陸續曝光後，Cloobeck公開與史沃威爾切割。

此次搜索之前，聯邦探員今年8月已在舊金山國際機場扣押史沃威爾的電子設備，並搜索他位於華盛頓特區的住所。洛杉磯時報另報導，探員也曾搜索史沃威爾位於加州都柏林市（Dublin）的住宅，相關行動涉及一項與性侵指控有關的調查。

此外，史沃威爾還面臨紐約及洛杉磯縣的不同調查。洛杉磯縣警局上月將一宗涉及2018年西好萊塢飯店性侵指控的調查結果移交縣檢察官，供其決定是否提出刑事指控。

史沃威爾的發言人尚未就27日的豪宅搜索發表評論。

前聯邦眾議員、加州州長競選人史沃威爾性醜聞調查繼續發酵。（美聯社）
前聯邦眾議員、加州州長競選人史沃威爾性醜聞調查繼續發酵。（美聯社）

精華 FAQ

  • 外界普遍認為，這次搜索可能與前聯邦眾議員史沃威爾的性醜聞調查相關。FBI未公開搜索目的，但此案涉及他過去的私人往來與多起指控。

  • 豪宅主人是富商Stephen Cloobeck，為Diamond Resorts International創辦人。他曾是史沃威爾好友，也曾自2017年起捐款逾2.3萬元給其競選活動。

  • 史沃威爾遭多名女性指控性侵及不當行為，也被提及與中國女間諜方芳有接觸。FBI已扣押設備並搜索多處住所，部分案件仍在調查或待檢方決定是否起訴。

史沃威爾 比佛利山 FBI

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