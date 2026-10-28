打擊賣淫 波莫那市啟用智慧監控

波莫那警局執法人員街頭執法，打擊情色交易及其他犯罪。（Pomona Police Department）

AI摘要 文章摘要整理： 波莫那市以智慧監視器和即時資訊中心強化霍爾特街執法，藉新法與警告信遏止賣淫、人口販運及相關性犯罪。

南加州 波莫那市的霍爾特街（Holt Avenue）一帶，多年來因不少情色交易者在街頭拉客而聲名狼藉，這段街區被稱為「The Blade」（情色交易熱點）。警方通過安裝智慧監視攝影機，希望打擊長期困擾當地的人口販運及賣淫 問題。不過，街頭大量安裝的智慧監控，也受當地居民質疑。

The Sun報導，波莫那警局2025年6月成立即時資訊中心，整合監控影像及數據分析，為第一線執勤警員提供即時資訊。警員Jesus Cardenas表示，警方發現，過去霍爾特街一帶在犯罪熱點監控圖上經常呈現「深紅色（代表頻繁）」的區域，如今相關活動已有減少趨勢。

據悉，該市與賣淫相關的逮捕人數大幅增加，從2024年的47人、2025年的96人，增至2026年截至10月13日的313人。其中，2026年的逮捕人數包括77人涉及市府加強執行的公共裸露及不雅行為法規。自9月3日起，警方可依新規，以較容易認定的「一般意圖」（general intent）為依據，逮捕在公共場所從事猥褻行為的人，不再需要證明較難舉證的「特定意圖」（specific intent）。

至於針對積極從事人口販運、剝削受害者的皮條客所進行的逮捕，過去3年則呈下降趨勢，從2024年的4人、2025年的2人，降至2026年的1人。

警方認為，即時資訊中心與Flock智慧監視攝影機，是警方減少性犯罪活動的重要工具。警員不在霍爾特街一帶巡邏時，中心人員會利用沿街設置的Flock車牌辨識攝影機，找出涉嫌前來購買性服務的車輛及相關人士。警方隨後會向車輛登記車主寄出警告信。警方希望透過這類警告信產生嚇阻作用，減少前來從事情色交易的人流。

南加州波莫那市區，多年來因不少情色交易者在街頭拉客而聲名狼藉。這段街區被稱為「The Blade」（情色交易熱點）。圖為波莫那市政廳。（記者啟鉻／攝影）