洛杉磯超速11哩就會被拍 最高罰500元

洛杉磯26日啟用自動測速照相系統，Melrose Avenue部分路段納入執法範圍。圖為該道路街景。（Google Maps截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯啟用自動測速照相系統，車速超過速限11哩以上就會被拍，先有60天警告期，之後依超速幅度開罰，最高可達500元。

洛杉磯 開車族注意，市府10月26日啟用自動測速照相系統，車速超過道路速限至少11哩，就會觸發攝影機拍照。各處攝影機啟用後均設60天警告期，期間只寄發警告信、暫不開罰；警告期結束後，罰款依超速程度從50元起跳，最高可達500元。

ABC 7電視台報導，這項措施屬為期五年的試辦計畫，市府預計年底前設置125台攝影機，優先部署學校周邊及曾發生嚴重車禍的路段，希望藉此遏止超速、改善道路安全。系統僅拍攝車輛後方車牌，不會拍攝駕駛或乘客的臉部。

警告期結束後，超速11至15哩的罰款為50元，但首次違規仍先寄發警告，之後再犯才開罰；超速幅度愈大，罰款愈高。這類違規採民事罰款處理，不會在駕駛人的加州 車輛管理局（DMV）紀錄中增加違規點數。

26日已啟用的地點包括La Brea Avenue與First Street、Fairfax Avenue與Clinton Street、Melrose Avenue與Hayworth Avenue，以及La Cienega Boulevard與Pico Boulevard交叉路口附近。在其中一處攝影機附近經營美容沙龍的LaKayla Keenan接受ABC 7電視台採訪表示，她經常看到駕駛超速，也常目睹車禍，因此支持市府的做法。不過，她對攝影機能否立即見效仍持觀望態度，認為可能要等民眾逐漸注意到攝影機的存在，才會開始減速。

洛杉磯Melrose Avenue部分路段納入自動測速照相執法範圍。圖為該道路沿線及周邊街區地圖。（Google Maps截圖）