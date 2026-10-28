裝修閒置12年 洛杉磯市中心百年克拉克飯店終重啟

洛杉磯市中心克拉克飯店（Hotel Clark）完成內部改造後閒置約12年，近日重啟營運。（圖片來自酒店官網）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯市中心百年克拉克飯店在完成內部改造多年後終於試營運，重啟住宿、餐飲與活動用途，並為周邊歷史核心區帶來新商業空間。

洛杉磯 市中心一處完成內部改造後，卻長期未對外營業的百年飯店，近日終於重啟。位於South Hill Street的克拉克飯店（Hotel Clark）開始試營運，讓這處多年未能投入使用的商業物業重新接待旅客。據地產媒體Urbanize LA報導，建築早在2014年便已完成內部改造，卻遲遲沒有開門，相隔約12年才恢復營運。

克拉克飯店位於426 S. Hill Street，鄰近Pershing Square、中央市場（Grand Central Market）及天使鐵路（Angels Flight），坐落於洛杉磯市中心歷史核心區。此次重新開業，使這棟長期未營業的建築恢復住宿、餐飲及活動場地用途，也為周邊街區增加一處重新啟用的商業空間。

根據飯店官網資料，建築於1914年落成，由商人Eli P. Clark興建，樓高11層，已有逾百年歷史。房產後由紐約地產投資公司Chetrit Group改造，市中心商業組織資料將其重新開業年份列為2026年，客房數為348間。

這項飯店改造計畫的等待時間，遠超一般裝修工程。Urbanize LA指出，Chetrit Group近20年前便開始推動飯店恢復營業，開業所需的大部分工程在疫情前已完成。過去報導曾出現不同營運商與開業安排，但物業始終未對外營業，直到此次宣布試營運，才結束多年延宕。

改造後的飯店保留歷史建築定位，內部則配置一般客房與套房，並設有溫水泳池及遊戲室。館內另有健身中心、私人用餐空間及室內外活動場地，可承接商務會議、婚禮與社交活動。這些設施使物業用途由單純住宿，延伸至餐飲和活動業務。

餐飲空間也隨重新開業陸續投入營運。飯店內的Votana餐廳與酒吧已列入官網，提供早餐、周末早午餐及晚餐等服務；Urbanize LA報導，餐廳於10月15日舉行開幕活動。飯店與餐飲分階段啟用，也顯示此次重啟仍處於試營運階段。

克拉克飯店位於洛杉磯市中心South Hill Street，鄰近天使鐵路及布拉德伯里大樓。圖中紅圈標示飯店位置。（Google地圖）